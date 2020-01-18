Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини про визнання норм закону "Про очищення влади" порушенням Конвенції про захист прав людини.

Про це повідомив міністр юстиції Денис малюська. "Подана заява 16 січня ввечері", – наводить його слова РБК-Україна.

Скаргу направив уряд на розгляд Великої палати ЄСПЛ. Термін оскарження рішення закінчувався 17 січня.

Денис малюська vesti.ua

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини опублікував рішення по закону про люстрацію 17 жовтня, де вказав, що покарання застосовується до дуже широкого кола осіб.

Суд зазначив, що закон не враховував роль відсторонених осіб і той факт, чи були вони особисто пов'язані з будь-якою недемократичною діяльністю в період правління президента-втікача Віктора Януковича.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував провести масштабну люстрацію.

Розширити закон він вирішив з включенням туди топ-чиновників, які займали пост з 2014 по 2019, в тому числі і 5-го президента Петра Порошенка. Ініціатива викликала бурхливий скандал не тільки в Україні, а й на Заході.

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