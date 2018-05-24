Україна оприлюднила розширені санкційні списки щодо Росії

Згідно з оприлюдненим в Україні оновленим переліком санкцій, обмежувальні заходи поширюються на 1748 юридичних та 756 фізичних осіб. Серед них зокрема такі олігархи, як Олег Дерипаска, а також агентство "РИА Нововсти".В Україні оприлюднено оновлені списки російських фізичних та юридичних осіб, на яких поширюються санкції. Відповідний додаток до рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 травня 2018 року, введений в дію президентським указом, було опубліковано на сайті президента України Петра Порошенка в четвер, 24 травня. Згідно з оновленими списками підсанкційних осіб та організацій, під українські обмежувальні заходи потрапляють 1748 фізичних та 756 юридичних осіб. Рік тому цей перелік містив 1228 фізичних та 468 юридичних осіб, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Олігархи й керівники держкомпаній

У переліку фізичних осіб містяться, зокрема, керівник "Газпрому" Олексій Міллер, голова правління ВТБ Банку Андрій Костін, а також бізнесмени-мільярдери Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Сулейман Керімов, Володимир Богданов, Віктор Вексельберг. На початку квітня проти них запровадило санкції міністерство фінансів США.

Індивідуальні санкції подовжено або запроваджено стосовно депутатів Держдуми та Ради Федерації РФ, деяких російських військовослужбовців і бізнесменів, членів так званих "органів влади" Криму та депутатів кримських рад, визнаних в Україні нелегітимними, представників "органів влади" самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", керівників російських ЗМІ.

У списку опинилися також член виконкому болгарської партії "Атака" Магдалена Ташева, грецький депутат Європарламенту Сотіріос Заріанопулос, ізраїльські політтехнологи Авігдор Ескін і Давид Ейдельман, депутат парламенту Італії від партії "Вперед, Італіє!" Лучо Малан.

Згідно з указом президента Петра Порошенка, українські санкції стосовно цих осіб запроваджуються на три роки і полягають у блокуванні активів, запобіганні їх виведенню за межі України, відмові в наданні віз та застосуванні інших заборон в'їзду до країни.

Російські ЗМІ в Україні

До оприлюдненого списку санкції потрапили й представництво "РИА Новости" в Україні та компанія, через яку здійснювалася його господарська діяльність в Києві, ТОВ "Інтерселект". Також під санкції потрапили російські компанії-виробники добрив. У списку містяться ПАТ "Фосагро", АТ "Мінерально-хімічна компанія "Єврохім", "Об'єднана хімічна компанія "Уралхім", АТ "Невинномиський Азот", Новомосковська акціонерна компанія "Азот", АТ "Апатит", дочірнє підприємство "Агроцентр Єврохім-Україна", ТОВ "Агроцентр Україна", ТОВ "Фосагро-Україна" і ПАТ "Дорогобуж".

Санкції запроваджуються на три роки й містять блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведення капіталів за межі України, зупинку виконання економічних та фінансових зобов'язань, а також заборона на держзакупівлі.