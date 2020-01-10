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10 січня • оновлено в 22:45
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Сергій Талк
Сергій Талк
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Украина окончательно ушла в Европу, а Россия – в религиозное средневековье

5.1т
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Каждый день в 17 часов из Рижского порта уходит теплоход в Стокгольм. Чтобы оказаться в Швеции, вам надо просто купить в кассе билет. Никто не будет спрашивать у вас паспорт, визу или обратный билет - это никому не интересно.

Помните, Штирлиц мечтал о том, чтобы "уйти к нейтралам", а один из его коллег по IV управлению хвалился тем, что у него есть родственники в Швеции? Теперь это просто. Удивительно, но большую часть пассажиров составляют украинцы - они приезжают на туристических автобусах прямо к причалу, и отправляются дальше в Швецию морским путём. В этом смысле украинцы стали европейцами.

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А что же россияне? Они окончательно породнились с иранскими аятоллами и повязались с ними кровью невинных жертв.

Мы наблюдаем сейчас исторический разлом, когда Украина окончательно ушла в Европу, а Россия - в религиозное средневековье. Россию всё чаще будут называть православным Ираном. Это тектонический разлом!

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Автор
Сергій Талк Сергій Талк
Місце
Швеція
Джерело
Джерело: Facebook Сергея Талка
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ИЗ РАЗГОВОРА:".. а ще кажуть, що знайшли пiндоси дiвку мiцну i дуже гарну, та задешево придбали її. Пообiцяли взяти до себе та дати багато грошей, але так i не зробили цього, топчуть її десь у темному закутку, а далi не допускають. Так i живе вона роботяща та на все згодная.."
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Буагага, если бы не было Украины и ее жителей их надо было бы придумать. Только сегодня здесь была статья с фотами Украинских дорог, а этот Олень рассказывает, что они в Европе. Клоун, ты в Африке! В восточном Сомали!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я, украинец, давно живущий в Германии и имеющий возможность своимм глазами видеть положение дел с обеих сторон, говорю тебе, автор: если Украина и ушла в Европу, то в средневековую. Меня это вовсе не радует, но это именно так, увы. Все эти вече, отряды самообороны, суды Линча, люстрации и прочие подобные вещи в современной Европе уже давно не практикуются. Как и радикальный национализм. Последний, впрочем, есть, но не на государственном уровне.
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