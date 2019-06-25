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Україна оголосила жорсткий бойкот Росії в ПАРЄ: що зробили

2.2тЧитати матеріал російською

Під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) українська делегація на знак протесту проти поблажок для Росії покинула зал засідань.

Як повідомив нардеп Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook, такий крок Україна зробила після оскарження повноважень російської делегації у складі ПАРЄ. Він зазначив, що нині повноваження РФ у ПАРЄ поставлені під сумніви.

ПАРЄ

ПАРЄ

"Президент ПАРЄ визнала, що повноваження російської делегації оскаржені обґрунтовано і на росіян можуть бути накладені санкції. Тепер це питання передане до профільних комітетів. Ми запустили процес накладення можливих санкцій і чекаємо рішення комітетів. Так само ми заперечили можливість призначення Слуцького на позицію віцепрезидента ПАРЄ, як персону, на яку накладено санкції ЄС за злочини проти України. І ПАРЄ найближчим часом зобов'язана ухвалити рішення", — йдеться в повідомленні.

Новини
У ПАРЄ оскаржили повернення Росії: що це означає

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

  • За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися. Одноголосно її підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії і Туреччини.

  • Перший віцеспікер Верховної Ради і член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко назвала їх відповідальними за вбивства на Донбасі й у Криму.

  • Глава комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Марія Іонова заявила, що після повернення повноважень делегації РФ у ПАРЄ українська делегація може призупинити свою участь у цій організації.

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Особа
Борислав Береза
Місце
Україна
Теги
ПАРЄУкраїна
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Так же мы оспорили возможность назначение Слуцкого на позицию вице-президента ПАСЕ, как персону, на которую наложены санкции ЕС за преступления против Украины" свои санкции ЕС может засунуть себе глубоко-глубоко, в ПАСЕ не только представители стран ЕС входят, пусть в своем клоповнике командуют.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Какие молодцы. Надеюсь назад не вернётесь?
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40 tetigistus
40 tetigistus
Очень жёстко. Очень. Кремль в истерике.
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Стальнов Андрей
Стальнов Андрей
40 tetigistus , а россияне вообще в трауре)))
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