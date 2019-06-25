Україна оголосила жорсткий бойкот Росії в ПАРЄ: що зробили

Під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) українська делегація на знак протесту проти поблажок для Росії покинула зал засідань.

Як повідомив нардеп Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook, такий крок Україна зробила після оскарження повноважень російської делегації у складі ПАРЄ. Він зазначив, що нині повноваження РФ у ПАРЄ поставлені під сумніви.

ПАРЄ

"Президент ПАРЄ визнала, що повноваження російської делегації оскаржені обґрунтовано і на росіян можуть бути накладені санкції. Тепер це питання передане до профільних комітетів. Ми запустили процес накладення можливих санкцій і чекаємо рішення комітетів. Так само ми заперечили можливість призначення Слуцького на позицію віцепрезидента ПАРЄ, як персону, на яку накладено санкції ЄС за злочини проти України. І ПАРЄ найближчим часом зобов'язана ухвалити рішення", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися. Одноголосно її підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії і Туреччини.

Перший віцеспікер Верховної Ради і член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко назвала їх відповідальними за вбивства на Донбасі й у Криму.

Глава комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Марія Іонова заявила, що після повернення повноважень делегації РФ у ПАРЄ українська делегація може призупинити свою участь у цій організації.

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