Україна офіційно заборонила в'їзд іноземців та заблокувала кордони. Всі дати

Кабінет міністрів України з 17 березня по 3 квітня тимчасово обмежив перетин державного кордону на літаку, поїзді й автобусі для іноземців через загрозу поширення коронавірусу COVID-19.

Рішення про це було ухвалено на екстреному засіданні Кабінету міністрів в суботу, 14 березня.

В РНБО відзначили, що Україна закриває не тільки авіасполучення з іншими країнами, а й залізничне і автобусне. В Україну можна буде в'їхати тільки на автомобілі.

Закриття кордонів через коронавірус pravda.com.ua

"Протягом наступних двох тижнів припиняється в'їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства, за винятком осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, і за окремими рішеннями Міністерства закордонних справ України – акредитованих працівників дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій", – йдеться в повідомленні.

На засіданні міністри вирішили наступне:

тимчасово закрити з 00:00 хв 17 березня по 3 квітня пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за винятком ряду категорій громадян);

тимчасово заборонити з 00: 00 хв 16 березня по 3 квітня перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком ряду категорій громадян).

Також на засіданні доручили МЗС України поінформувати про зазначені обмеження дипломатичних представників іноземних держав в Україні, а також закордонних дипломатичних установ.

Крім того, уряд надав нові повноваження заступнику міністра охорони здоров'я, головному державному санітарному лікарю Віктор Ляшку. Чиновнику доручили вести нагляд і запобігати виникненню та поширення нових вогнищ коронавірусу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, коронавірус не повинен стати причиною масової паніки, оскільки, як і більшість хвороб, піддається лікуванню і вже мало вивчений.

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