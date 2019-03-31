Україна офіційно розірвала дружбу з Росією: що це означає

З понеділка, 1 квітня, Договір про дружбу України з Росією перестав діяти.
21 вересня 2018 року Україна офіційно повідомила РФ про розірвання Договору про дружбу. Глава МЗС України назвав цю подію дуже важливою, оскільки в ноті детально обґрунтовуються всі порушення, вчинені Росією. Закон про припинення Договору набув чинності 12 грудня 2018 року.
Договір про дружбу підписали в 1997 році президент України Леонід Кучма і президент Росії Борис Єльцин.
Він набув чинності 1 квітня 1999 року і був головним документом, який визначав відносини між двома країнами як "стратегічні".
Сторони зобов'язалися поважати територіальну цілісність і підтвердили непорушність кордонів, що існують між ними на момент підписання.
Документ також передбачав, що сторони будують відносини одне з одним на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання суперечок, незастосування сили або погрози силою.
Ілюстрація
Цензор.НЕТ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Питання скасування Договору про дружбу спливло в українській політиці через загострення ситуації в Азовському морі.
Так, 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України в Чорному морі, після чого російські військові застосували зброю проти українських кораблів, захопивши три судна з 24 моряками.
6 вересня РНБО підтримав ініціативу президента Петра Порошенка про непродовження Договору про дружбу.
10 грудня президент підписав закон про припинення дії договору, прийнятий Верховною Радою.
Незабаром у мережі був опублікований текст закону. "Припинення дії договору звільняє Україну від будь-яких обов'язків із його виконання", — сказано в документі.
У свою чергу в Кремлі заявили, що розрив договору нібито зашкодить самим українцям.
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