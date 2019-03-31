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Україна офіційно розірвала дружбу з Росією: що це означає

1.3тЧитати матеріал російською

З понеділка, 1 квітня, Договір про дружбу України з Росією перестав діяти.

21 вересня 2018 року Україна офіційно повідомила РФ про розірвання Договору про дружбу. Глава МЗС України назвав цю подію дуже важливою, оскільки в ноті детально обґрунтовуються всі порушення, вчинені Росією. Закон про припинення Договору набув чинності 12 грудня 2018 року.

Договір про дружбу підписали в 1997 році президент України Леонід Кучма і президент Росії Борис Єльцин.

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Він набув чинності 1 квітня 1999 року і був головним документом, який визначав відносини між двома країнами як "стратегічні".

Сторони зобов'язалися поважати територіальну цілісність і підтвердили непорушність кордонів, що існують між ними на момент підписання.

Документ також передбачав, що сторони будують відносини одне з одним на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання суперечок, незастосування сили або погрози силою.

Ілюстрація

Ілюстрація

Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Росія
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Столяренко Олександр
Столяренко Олександр
Это Нихрена не означает. Сразу же лохлы Зэбила выбрали. Скоро снова начнем дружить. Выплатим России репарации за то что 23 года уничтожали Крым и за убийства солдатами ЗСУ мирных жителей Донбасса.А новый презик Зэ в прямом эфире извинится перед Путиным от лица всего украинского народа. Дебилы блять.
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