Україна нічого не зобов'язана! У МЗС жорстко відповіли на випад з боку ПАРЄ

Україна, зокрема Верховна Рада, не зобов'язана запрошувати спостерігачів ПАРЄ на вибори, так як організація втрачає свій авторитет.

Таку заяву зробила прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко, передає "Укрінформ". "... У міжнародної міжурядової організації, якою є Рада Європи, існують тільки два органи, рішення яких є обов'язковими до виконання: це Комітет міністрів і Європейський суд з прав людини. А ПАРЄ є дорадчим органом відповідно до Статуту Ради Європи. Україна завжди з повагою ставилася до порад ПАРЄ і виходила з важливості імплементації таких порад", – пояснила вона.

Однак, підмітили в відомстві, парламент не зобов'язаний запрошувати ПАРЄ спостерігатиме за президентськими виборами.

ПАРЄ "112"

"Асамблея у своїх правилах процедури зазначила, що спостерігати за виборами – це право Асамблеї. Але це зовсім не означає, що парламент зобов'язаний запрошувати ПАРЄ спостерігатиме за президентськими виборами", – зазначила Зеленко.

Вона додала, що на сьогоднішній день у МЗС немає жодного звернення від цього дорадчого органу і підкреслила, що українським дипломатам зрозуміла мотивація парламенту, який вирішив не запрошувати спостерігачів від ПАРЄ.

При цьому прес-секретар підкреслила, що Україна не порушила жодного із документів Ради Європи, обов'язкових для виконання. У МЗС закликали керівництво ПАРЄ до діалогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 2 липня, спікер Верховної Ради України Андрій Парубій скасував запрошення спостерігачів від ПАРЄ на позачергові парламентські вибори 21 липня.

У відповідь на це президент ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є заявила, що Україна зобов'язана запросити спостерігачів від Асамблеї на парламентські вибори 21 липня.

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