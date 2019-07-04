ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт
Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Україна нічого не зобов'язана! У МЗС жорстко відповіли на випад з боку ПАРЄ

6.6тЧитати матеріал російською

Україна, зокрема Верховна Рада, не зобов'язана запрошувати спостерігачів ПАРЄ на вибори, так як організація втрачає свій авторитет.

Таку заяву зробила прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко, передає "Укрінформ". "... У міжнародної міжурядової організації, якою є Рада Європи, існують тільки два органи, рішення яких є обов'язковими до виконання: це Комітет міністрів і Європейський суд з прав людини. А ПАРЄ є дорадчим органом відповідно до Статуту Ради Європи. Україна завжди з повагою ставилася до порад ПАРЄ і виходила з важливості імплементації таких порад", – пояснила вона.

Однак, підмітили в відомстві, парламент не зобов'язаний запрошувати ПАРЄ спостерігатиме за президентськими виборами.

Новини
"За що платити?" Росія відзначилася черговою витівкою після повернення до ПАРЄ

ПАРЄ

ПАРЄ

"112"

"Асамблея у своїх правилах процедури зазначила, що спостерігати за виборами – це право Асамблеї. Але це зовсім не означає, що парламент зобов'язаний запрошувати ПАРЄ спостерігатиме за президентськими виборами", – зазначила Зеленко.

Вона додала, що на сьогоднішній день у МЗС немає жодного звернення від цього дорадчого органу і підкреслила, що українським дипломатам зрозуміла мотивація парламенту, який вирішив не запрошувати спостерігачів від ПАРЄ.

При цьому прес-секретар підкреслила, що Україна не порушила жодного із документів Ради Європи, обов'язкових для виконання. У МЗС закликали керівництво ПАРЄ до діалогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 2 липня, спікер Верховної Ради України Андрій Парубій скасував запрошення спостерігачів від ПАРЄ на позачергові парламентські вибори 21 липня.

У відповідь на це президент ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є заявила, що Україна зобов'язана запросити спостерігачів від Асамблеї на парламентські вибори 21 липня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниПАРЄМіністерство закордонних справ України
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
5
250
Смішно
21
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
У животных поменялся враг...Надеюсь у европейцев скоро тоже)))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Тарас Бор, тьфу те в нос...23 раза
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Сироткин Андрюха,шо,блохи у тебя уже не враги, животное?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Дикари...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Пигин Макс, не страна...а зоопарк
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ми не хохли, пора усім це знати.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Мельничук Олександр, та мы знаем... Арийцы, хули там...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel