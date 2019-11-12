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15 листопада • оновлено в 01:07
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"Україна нічого не робила": політик розвіяв брехню окупантів про Крим

8.1т
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Російська пропаганда в анексованому Криму активно насаджує думку про те, що Україна "нічого не робила" для півострова.

Колишній глава Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин розповів в ефірі ObozTV про український внесок у розвиток Криму.

"Колосально великі речі робила Україна, хоча зараз кажуть, що Україна нічого не робила. У 1998 голодному році Кучма ухвалив рішення, побудували газопровід Джанкой-Феодосія-Керч довжиною 275 км, і мільйон кримчан отримали природний газ, якого у них навіть за радянських часів не було", – заявив Куніцин.

За його словами, на півострові "мудрують окремі депутати Держдуми від Севастополя", які раніше "дуже любили Україну, тепер дуже люблять Росію".

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"Я в 2006 році, коли прийшов до Севастополя губернатором, місто потопало у смітті. Приморський бульвар був розбитий, по ньому ходити було неможливо. Пам'ятник затопленим кораблям падав. Пам'ятник героїчній обороні Севастополя в просторіччі називали "каракатицею", тому що його з 1973 року ніхто не міг добудувати, і ми його за 5 місяців добудували", – перерахував Куніцин.

"При Ющенку ми побудували газове кільце, закільцювали Севастополь, який взимку замерзав. На Малаховому кургані не горів вічний вогонь – ми його відновили. Ми побудували з главою Нацбанку Стельмахом за рік академію банківської справи за мільярд. І це не Україна?" – наголосив він.

"Україна нічого не робила": політик розвіяв брехню окупантів про Крим

life.pravda.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший президент України Леонід Кравчук заявив, що до входження до складу України Крим перебував у глибокому занепаді. Він висловив упевненість, що півострів не має перспектив розвитку в складі Росії, тому його жителі рано чи пізно захочуть назад в Україну.

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Николаев Олег
Николаев Олег
Я до 2014 года долго не был в Крыму, и поехал туда в сентябре 2014. Очень убoгo было по сравнению с Россией. Но действительно, были какие-то вкpaпления недавних рaбoт. Например дopoга Симферополь-Ялта. И тpoллейбусы на этой траccе. Были и старые чешские, но больше половины современные, украинского производства Бoгдaн, которые летали по трaccе так, как я никогда не видел. Набережная Ялты была в прекрасном сocтоянии. Однако, это 5% от всего. Остальное затёртое, cтарое, давно самортизированное, морально три раза умepшее. Делалось, но в разы меньше необходимого.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Как крымчанин могу согласиться с тем, что официальная российская пропаганда несколько перегибает палку. Сказать, что при Украине в Крыму не делалось ничего, нельзя. Действительно Кучм под свои выборы построил газопровод до Керчи. Плюс была построена дорога в Севастополе, плюс как-никак развивался нефтегазовый комплекс. В частности усилиями Черноморнефтегаза, подаренного Украине кровавым совком, увеличилась добыча природного газа до уровня самообеспечения Крыма в 2013м году. Плюс по мелочи... Построена гимназия в Симферополе, хорошо отремонтированы вокзалы к евро 2012, итд… Но господа! Это всё. За 25 лет можно посчитать по пальцам... И что главное. Всё строили только "злочинные режимы", которые свидомиты ненавидят.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Крым Андрей, обычная русская ложь. Ваш раздвоенный российский язык не способен говорить правду.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"На Малаховом кургане не горел вечный огонь – мы его восстановили" На котором русские от англо-французских войск отбивались, кстати...
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