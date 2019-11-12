"Україна нічого не робила": політик розвіяв брехню окупантів про Крим

Російська пропаганда в анексованому Криму активно насаджує думку про те, що Україна "нічого не робила" для півострова.

Колишній глава Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин розповів в ефірі ObozTV про український внесок у розвиток Криму.

"Колосально великі речі робила Україна, хоча зараз кажуть, що Україна нічого не робила. У 1998 голодному році Кучма ухвалив рішення, побудували газопровід Джанкой-Феодосія-Керч довжиною 275 км, і мільйон кримчан отримали природний газ, якого у них навіть за радянських часів не було", – заявив Куніцин.

За його словами, на півострові "мудрують окремі депутати Держдуми від Севастополя", які раніше "дуже любили Україну, тепер дуже люблять Росію".

"Я в 2006 році, коли прийшов до Севастополя губернатором, місто потопало у смітті. Приморський бульвар був розбитий, по ньому ходити було неможливо. Пам'ятник затопленим кораблям падав. Пам'ятник героїчній обороні Севастополя в просторіччі називали "каракатицею", тому що його з 1973 року ніхто не міг добудувати, і ми його за 5 місяців добудували", – перерахував Куніцин.

"При Ющенку ми побудували газове кільце, закільцювали Севастополь, який взимку замерзав. На Малаховому кургані не горів вічний вогонь – ми його відновили. Ми побудували з главою Нацбанку Стельмахом за рік академію банківської справи за мільярд. І це не Україна?" – наголосив він.

life.pravda.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший президент України Леонід Кравчук заявив, що до входження до складу України Крим перебував у глибокому занепаді. Він висловив упевненість, що півострів не має перспектив розвитку в складі Росії, тому його жителі рано чи пізно захочуть назад в Україну.

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