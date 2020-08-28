Україна незабаром прийме закони, яких вимагає Угода про асоціацію з ЄС

Кирило Лютий Політика 18:24, 28.08.2020

В Україні найближчим часом ухвалять закони, необхідні для реалізації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен, передає пресслужба ОП.

"Україна і ЄС, незважаючи на об'єктивні труднощі, пов'язані з пандемією COVID-19, продовжують економічну інтеграцію і зміцнюють стратегічне партнерство. Найближчим часом Верховна Рада прийме ряд законів щодо виконання Угоди про асоціацію. Під час саміту Україна буде готова обговорити прогрес у виконанні Угоди і ключових реформ", – заявив Зеленський.

При цьому в повідомленні не уточнюється, про які саме закони йдеться. Глава Єврокомісії, в свою чергу, висловила повну підтримку інтеграції України в Європейський Союз.

Як писав OBOZREVATEL, президент запросив у Євросоюзу чіткий план членства України в ЄС. В Офісі Євроінтеграції готуються в жовтні обговорити співпрацю в новому форматі, проте в Комітеті Верховної Ради з питань євроінтеграції прогнозують членство України в ЄС через 10 років.

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