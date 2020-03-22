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22 березня • оновлено в 16:11
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Україна не закупить жодного діючого препарату від коронавірусу – Степанов

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У затвердженому Кабінетом міністрів переліку відсутні ліки від коронавірусу, які рекомендовані китайськими, французькими та американськими лікарями.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній голова Одеської ОДА Максим Степанов.

"Реально страшно!" Україна не закупить діючі препарати від коронавірусу

"Якщо чесно, в шоці. Реально страшно. Взяти і наплювати на всі рекомендації практичних лікарів Китаю, Франції, США ... Тих людей, які вже зіткнулися з цією бідою. Жоден з рекомендованих ними препаратів до цього переліку не увійшов. Жоден!" – зазначив він.

Степанов закликав владу "вийти зі стану анабіозу", тому що "Україна вже перебуває в епіцентрі катастрофи".

"Карантин – тільки на папері. Лікарі тримаються на ентузіазмі і почуття обов'язку. Працюють в період страшної епідемії на ту ж жебрацьку зарплату, що і раніше. Ми не забезпечили їх навіть засобами захисту і незабаром ризикуємо почати їх втрачати", – підкреслив ексголова ОДА.

Він закликав вивчити тактики лікування інших країн і вжити відповідних заходів, щоб якомога менша кількість людей потребували штучної вентиляції легенів. А тим, яким допомогти без ІВО неможливо, перебували на апараті якомога менше.

"Для цього необхідно дотримуватись рекомендацій, які дає практична медицина в боротьбі з коронавірусів, і наситити наші лікарні такими лікарськими препаратами: "Плаквеніл", "Лопінавір"/"Ритонавір", "Арбідол", "Хлорохін" та іншими. Затвердити перелік потрібно, звичайно ж, з провідними вірусологами", – зазначив Степанов.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на борту літака, який летить з Китаю до України, є тільки експрес-тести на коронавірус, в той час як країні потрібні тест-системи ПЛР, оскільки вони ефективніші.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Николаев Алексей
Николаев Алексей
Сало, горилка и навоз-лучшие лекарства! И, вообще, коронавирус вам не по статусу. Для вас-свинячий грипп.
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