Україна не впоралася з антиковідними заходами на виборах – "Опора"

Україна не виконала належно свою роль в організації карантинних заходів щодо недопущення розповсюдження коронавірусу під час місцевих виборів 25 жовтня.

Про це на пресконференції в понеділок заявила голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська. Її слова цитує "Інтерфакс-Україна".

"Ми зазначаємо, що держава не виконала повноцінно свою роль у плані організації антиковідних заходів, організації дня голосування в умовах карантину", – зазначила вона.

За її словами, фактично відповідальність за організацію карантинних заходів було покладено на місцеве самоврядування, крім цього, з резервного фонду держбюджету на це виділялися кошти. Попри це, підкреслила Айвазовська, на місцях ситуація з карантинними заходами була нерівнозначною.

"У деяких регіонах України виділили досить масштабні суми. Наприклад, міста Миколаїв, Запоріжжя виділили 2 млн грн на ці потреби. А Київ, для порівняння, який значно більший із погляду кількості виборців і дільниць, – трохи більш ніж 1 млн грн", – наголосила керівниця "Опори".

Вона додала: якщо в одних регіонах були навіть спеціальні захисні костюми для гарантування безпеки членів виборчих комісій, які організовували голосування вдома, то в інших "практично нічого не було забезпечено".

"Й іноді це було причиною того, що члени комісій відмовлялися від роботи", – запевнила Айвазовська.

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