Україна не відмовляється від "формули Штайнмайера", – Кравчук

Україна не відмовляється від "формули Штайнмайера", а ось положення мінських угод не варто відображати в Конституції.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактнії групі з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "112 Україна". Він зазначив, що Україна готова піти на ряд компромісів на переговорах в рамках ТКГ.

За словами Кравчука, ні президент України Володимир Зеленський, ні дипломати ніколи не відмовлялися від "формули Штайнмайера".

"Інша справа – як її розуміти, як її імплементувати. Це вже механізм, залучення або введення формули в практичне життя. Як це зробити - це вже треба думати, обговорювати, пропонувати. А саму формулу треба приймати, тому що вона схвалена", – сказав Кравчук.

Глава делегації в ТКГ виступив проти відображення положень мінських угод в Конституції України.

"Я не думаю, що нам треба в конституцію дописувати мінські домовленості, конституція – це питання основного закону, в якому визначені всі політичні, соціальні, економічні, національно-культурні питання, тобто стратегічні, і туди не можна вносити тимчасові питання", – сказав Кравчук.

Він висловив думку, що питання Донбасу і домовленостей в Мінську "стосуються повсякденної економічної, соціальної роботи", тому повинні бути на порядку денному щодня, а не "записуватися до конституції".

Кравчук також повідомив, що зараз ведеться робота над визначенням концепції змін до конституції.

"Потрібно ще час, щоб вивчити всі плюси і мінуси, подивитися всі ті реформи конституційного ладу, які були в Україні. Така робота ведеться", – пояснив Кравчук.

Крім того, він назвав "червоні лінії", які українська делегація не буде перетинати в процесі пошуку компромісів на переговорах.

"Які компроміси не можуть обговорюватися взагалі? Якщо хтось думає, що можна застосувати компроміси щодо незалежності або територіальної цілісності, то він помиляється. Ці питання за "червоною лінією", ми ці питання обговорювати не будемо", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук заявив в жовтні 2019 року про те, що не бачить ознак капітуляції в "формулі Штайнмайера". Але вона може бути імплементована тільки після виконання ряду обов'язкових умов.