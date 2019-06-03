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"Україна — не васал Москви": стало відомо, як Порошенко "відшив" Путіна з послом-КДБістом

2.5тЧитати матеріал російською

Глава Російської Федерації Володимир Путін намагався змусити президента Петра Порошенка погодитися на призначення послом РФ в Україні колишнього КДБіста, проте отримав категоричну відмову.

Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів екс-заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. Він згадав, що під час роботи в АП йому доводилося вести підготовку історичних телефонних розмов, зокрема, коли вирішувалася доля ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС, готувалися останні критерії для безвізу з ЄС, вирішувалася доля Томосу в розмові з Вселенським патріархом.

Костянтин Єлісєєв

Костянтин Єлісєєв

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"Коли президент Порошенко чітко сказав президенту Росії "ні" на його спроби призначити новим послом Росії в Україні Михайла Бабича (якого згодом, коли ми відмовили, призначили послом Росії у Білорусь), Путін спеціально подзвонив, щоб натиснути на президента Порошенка — щоб отримати агреман на призначення нового посла", — згадує Єлісєєв.

Він також розповів, що під час розмови російський президент всіляко тиснув на Порошенка.

"Путін використовує не стільки аргументи, скільки мову сили й ультиматумів. Це була непроста телефонна розмова. Але я пишався президентом Порошенком, котрий тримав державницьку позицію і не боявся, не дивлячись на певні загрози, сказати "ні" Путіну", — зазначає колишній екс-заступник голови АП.

За словами Єлісєєва, жорстка позиція тодішнього президента України дуже дратувала Путіна.

"Загалом же, наслідком того, що Порошенко жорстко відстоював позицію України, не допускав робити з України васала Москви — стала публічна позиція Путіна, мовляв, "я прийму будь-якого нового президента України, тільки не Порошенка", — пояснює Єлісєєв.

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Зазначимо, що до призначення послом у Республіку Білорусь Михайло Бабич служив у військах ВДВ РФ і КДБ, на початку 2000-х керував урядом Чечні, а також працював помічником директора прикордонної служби ФСБ.

У Білорусі Бабич пропрацював послом РФ менше року — на категоричну вимогу президента Олександра Лукашенка його повернули в Москву.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше стало відомо, що помічник президента РФ Владислав Сурков, найімовірніше, покинув пост головного куратора невизнаних "Л/ДНР", і його місце знову запропонували відкликаному послу в Білорусі Михайлу Бабичу.

  • Пізніше глава МЗС України Павло Клімкін зробив заяву про нового куратора "Л/ДНР".

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Путін
Місце
Україна
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Да,парашенка велик...думаю пора ему памятники начать ставить
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