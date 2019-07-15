"Україна – не сировинна колонія!" Ляшко жорстко виступив проти скасування мораторію на вивезення лісу

Народний депутат України, лідер Радикальної партії Олег Ляшко категорично виступив проти скасування мораторію на вивезення лісу. Він зазначив, що цей крок спрямований на те, щоб перетворити країну на сировинну колонію і не давати заробляти кошти для гідного життя.

Крім того, він запропонував ефективні способи боротьби з контрабандою деревини. Свою позицію з цього питання він виклав в інтерв'ю телеканалу "Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Проблема не в мораторії. Проблема в тому, що контрабанду "кришують" ті, хто має з нею боротися: митники, СБУвці, прокурори. Тому влада, коли розповідає про те, що потрібно скасувати мораторій на вивезення лісу через контрабанду, нехай бореться з нею. Контрабанда лісу – це не голка в копиці сіна. Її перевозять у вагонах і лісовозах. Перекрийте залізниці, закрийте дороги на митниці. Їх не так багато. Контрабанду везуть на західному напрямку – це 5-10 постів. Виставте і закрийте. Але вони цього не роблять, тому що гроші від контрабанди йдуть їм в кишеню", – сказав політик.

Крім того, підкреслив він, ті, хто виступає за скасування закону про заборону вивезення лісу, позбавляє роботи десятки тисяч українців і підставляє інвесторів, які повірили у зміни, ініційовані Радикальною партією.

Олег Ляшко "Деловая столица"

"Тобто, фактично, – це продовження політики сировинної колонізації України. Ми пропонуємо зараз навпаки посилити дію мораторію. Зокрема передбачити – на кожну вирубану деревину дві посадити взамін. А не так, що вирубують, а потім чекають, поки держава профінансує нові вирубки", – обурився парламентарій.

"У пристойній європейській країні Швеція найбільше підприємство, яке торгує лісоматеріалами, – це ІКЕА. Так ось, в Швеції неможливо зрубати жодне дерево. Найбільше в світі підприємство, а дерева у себе не рубають. А чому? А тому, що є на світі дурні українці, які даром все віддадуть. Я не дам, щоб хтось нас вважав дурнішими", – додав Ляшко.

Нардеп також підкреслив, що збереження мораторію на вивезення лісу з України – це робочі місця для наших людей, оскільки саме він дозволив створити сотні нових підприємств. І зараз противники обмежень хочуть закрити і ліквідувати ці компанії.

"Експорт лісу – це так само, як експорт зерна. За останні сім років Україна втричі збільшила вивіз зерна, але селяни багатшими не стали – вони стали біднішими. Тому що експортувати треба не ліс і зерно, а продукцію з дерева, борошно, крупи, макарони. Створювати додану вартість і робочі місця. Тому, коли влада сьогодні говорить, що треба землю продавати, ліс вивозити необроблений, це політика, яка ніколи не дозволить подолати бідність в Україні, відновити економіку. Це політика, яка ніколи не дозволить відмовитися від кредитів. Тому що сировину продають дешево і не дають можливості встати на ноги", – пояснює Ляшко.

Він зазначив, що його політсила пропонує зовсім інший підхід: переглянути умови співпраці з МВФ і з Європейською комісією; переглянути угоди і скасувати ті, які змушують з України вивозити сировину; збільшити квоти на поставки готової української продукції в країни ЄС і далі.

"Це дасть українцям можливість більше заробляти, щоб не позичати, не побиратися, щоб бути реально незалежними і гідно жити", – резюмував лідер РПЛ.

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