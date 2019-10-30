Україна не подаватиме заявку до НАТО: Кулеба зробив тривожну заяву

Україна не подаватиме повторно заявку на отримання Плану дій щодо членства у НАТО (ПДЧ) на засіданні Північноатлантичної ради у Києві. Це є технічним, а не політичним питанням.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.

НАТО "ТСН"

"У Києві ніякі заявки подаватися не будуть. Ми переконані, що питання ПДЧ має бути технічним, а не політичним питанням", – сказав він під час брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Одесі 30 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше нардеп від "Слуги народу" і голова комітету Ради з держбезпеки Ірина Верещук заявила, що Україні потрібно переглянути підхід до відносин з НАТО і відмовитися від вступу до Альянсу.

Зі свого боку п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко запропонував голові Верховної Ради уповноважити разом із президентом підписати звернення до Північноатлантичної ради із заявою про підтвердження наміру України отримати ПДЧ.

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