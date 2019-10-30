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30 жовтня • оновлено в 16:08
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/ Політика

Україна не подаватиме заявку до НАТО: Кулеба зробив тривожну заяву

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Україна не подаватиме повторно заявку на отримання Плану дій щодо членства у НАТО (ПДЧ) на засіданні Північноатлантичної ради у Києві. Це є технічним, а не політичним питанням.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.

НАТО

НАТО

"ТСН"

"У Києві ніякі заявки подаватися не будуть. Ми переконані, що питання ПДЧ має бути технічним, а не політичним питанням", – сказав він під час брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Одесі 30 жовтня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше нардеп від "Слуги народу" і голова комітету Ради з держбезпеки Ірина Верещук заявила, що Україні потрібно переглянути підхід до відносин з НАТО і відмовитися від вступу до Альянсу.

  • Зі свого боку п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко запропонував голові Верховної Ради уповноважити разом із президентом підписати звернення до Північноатлантичної ради із заявою про підтвердження наміру України отримати ПДЧ.

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Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Валевич Борис
Валевич Борис
Сливает клоун страну под карлика
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Опа... Да это же "Зрада"
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Перов Василий
Перов Василий
Как же так! А стремление! Заявки надо подавать три раза в день! Был бы Петя - он бы стремился а НАТО и на Марине и на запряженных в тройку порохоботах и днём и в туалете... Эх вы ! Просрали всё!
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