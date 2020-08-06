Україна не отримувала від Білорусі підтвердження щодо передачі вагнерівців, – Кулеба

Олексій Тітофф Політика 11:56, 6.08.2020 Оновлено: 11:58, 6.08.2020

Україна поки не отримала від Білорусі офіційного підтвердження про передачу бойовиків ПВК Вагнер, які воювали на Донбасі.

Про це на брифінгу у четвер, 6 серпня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. При цьому чиновник зазначив, що розмова президента України з його білоруським колегою була продуктивною.

"Розмова вчора (5 серпня – ред.) між двома президентами була дуже конструктивною, з обох сторін дані відповідні розпорядження правоохоронним органам, але про те, що Білорусь вже офіційно погодилася передати цих людей Україні, ми офіційної комунікації не отримували. На даний момент, вона існує з джерела в ЗМІ", – повідомив глава МЗС.

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