Україна не отримувала від Білорусі підтвердження щодо передачі вагнерівців, – Кулеба
Україна поки не отримала від Білорусі офіційного підтвердження про передачу бойовиків ПВК Вагнер, які воювали на Донбасі.
Про це на брифінгу у четвер, 6 серпня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. При цьому чиновник зазначив, що розмова президента України з його білоруським колегою була продуктивною.
"Розмова вчора (5 серпня – ред.) між двома президентами була дуже конструктивною, з обох сторін дані відповідні розпорядження правоохоронним органам, але про те, що Білорусь вже офіційно погодилася передати цих людей Україні, ми офіційної комунікації не отримували. На даний момент, вона існує з джерела в ЗМІ", – повідомив глава МЗС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В ніч на 29 липня в Білорусі затримали бойовиків російської ПВК Вагнера.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців– багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
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Також Олександр Лукашенко пригрозив Росії через перекидання нового загону найманців в Білорусь.
Президент Володимир Зеленський попросив Олександра Лукашенка видати затриманих вагнерівців.
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