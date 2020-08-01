Україна не може розірвати відносини з Росією: Кулеба назвав причину

Україна не розірвала дипломатичні відносини з Росією заради можливості захищати інтереси українських громадян, які перебувають в полоні.

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зазначивши, що "нинішня конфігурація є найбільш збалансованою і ефективною".

Кулеба зазначив, що "ми робимо правильно, не повертаючи посла в РФ", проте розірвати відносини з РФ і вибрати варіант європейського посередництва в спілкуванні з агресором Україна не може.

"Беремо Польщу. У нас сотні політв'язнів, судових процесів, які треба відвідувати. У нас є генконсульство в Ростові-на-Дону, а генконсульства Польщі в цьому місті немає. Тому треба практично до всього цього підходити. Політично розірвання відносин у 2014 році було б правильним жестом, я ніколи цього не заперечував.

Але юридично, з точки зору захисту інтересів своїх громадян, а Росія, по суті, полює на них в окупованому Криму, у себе на територіях, це була б помилка. Нам потрібна там обмежена дипломатичну присутність для захисту інтересів українських громадян в РФ", – розповів дипломат.

Як писав OBOZREVATEL, перемир'я на Донбасі реалізується в рамках одного з сценаріїв, затверджених РНБО в грудні 2019 роки перед самітом "нормандської четвірки" в Парижі. Взимку Україна може перейти до іншого варіанту розвитку подій.