Україна не йде на шантаж у переговорах щодо Донбасу, – Зеленський
Зеленський заявив, що Україна знаходить баланс для засідань ТКГ
На його думку, без діалогу не можна знайти вихід зі складної ситуації на Донбасі
Президент висловив сподівання, що зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" відбудеться найближчим часом
Україна не піддається на шантаж Росії в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Як заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Братиславі за результатами зустрічі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, Україна не йде на шантаж, і це бачать сьогодні всі: і Європа, і Росія.
"Ми справді знаходимо сьогодні баланс для засідання ТКГ в Мінську. Баланс у зваженій політиці і в діалозі в режимі засідання ТКГ, і в діалозі з РФ, суб'єктом Мінського процесу, який, як я вже сказав, крихкий і нестабільний. Але ми робимо все для того, щоб цей діалог був, для того, щоб був результат. Результат цих засідань Мінська або Нормандії ми з вами знаємо: складний режим припинення вогню, непростий режим тиші, але він є", – зазначив Зеленський.
За його словами, якби не прицільні провокації, "ми зберегли б життя всіх людей, які загинули через бойові втрати".
"Тому ми без діалогу цього не зможемо ніколи знайти і не вийдемо з цієї складної ситуації, з цього кута", – пояснив президент.
Він висловив надію, що зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" буде найближчим часом.
"Я не знаю, коли буде ця зустріч, у мене є інформація, що найближчим часом. Я не знаю, коли буде зустріч лідерів, тому брехати не буду. Я знаю, що після результативної зустрічі радників... наступною буде зустріч лідерів", – сказав Зеленський.
Як писав OBOZREVATEL, виступаючи на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, Зеленський заявив, що наступними кроками до встановлення миру на Донбасі має стати виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій і повернення контролю над державним кордоном.