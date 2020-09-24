Україна не йде на шантаж у переговорах щодо Донбасу, – Зеленський

Україна не піддається на шантаж Росії в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Братиславі за результатами зустрічі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, Україна не йде на шантаж, і це бачать сьогодні всі: і Європа, і Росія.

"Ми справді знаходимо сьогодні баланс для засідання ТКГ в Мінську. Баланс у зваженій політиці і в діалозі в режимі засідання ТКГ, і в діалозі з РФ, суб'єктом Мінського процесу, який, як я вже сказав, крихкий і нестабільний. Але ми робимо все для того, щоб цей діалог був, для того, щоб був результат. Результат цих засідань Мінська або Нормандії ми з вами знаємо: складний режим припинення вогню, непростий режим тиші, але він є", – зазначив Зеленський.

За його словами, якби не прицільні провокації, "ми зберегли б життя всіх людей, які загинули через бойові втрати".

"Тому ми без діалогу цього не зможемо ніколи знайти і не вийдемо з цієї складної ситуації, з цього кута", – пояснив президент.

Він висловив надію, що зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" буде найближчим часом.

"Я не знаю, коли буде ця зустріч, у мене є інформація, що найближчим часом. Я не знаю, коли буде зустріч лідерів, тому брехати не буду. Я знаю, що після результативної зустрічі радників... наступною буде зустріч лідерів", – сказав Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, виступаючи на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, Зеленський заявив, що наступними кроками до встановлення миру на Донбасі має стати виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій і повернення контролю над державним кордоном.