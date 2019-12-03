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3 грудня • оновлено в 14:31
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Україна не дозволить: з'явилися подробиці зустрічі Путіна з Зеленським

15.7т
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Президенти Росії й України Володимир Путін і Володимир Зеленський можуть спонтанно провести особисту зустріч у Парижі на саміті в "нормандському форматі".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає "Корреспонент". Прикладом тому може послужити досвід попередніх зустрічей.

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"Я вважаю, що ця ситуація може виникнути там спонтанно... Згадайте Мінськ, як відбувалися переговори в 2015 році. Кілька разів за час перемовин змінювалися формати, то вони зустрічалися так, то інакше. Заздалегідь це не було заплановано", – сказав Кулеба.

Він додав, що зустріч буде ефективною, "якщо вона дасть можливість зробити крок вперед". Поки ж особиста зустріч не передбачена.

"Саміт чотирьох – це формат досить гнучкий. Безумовно, передбачена певна протокольна частина, як це має відбуватися, але від неї можливі відступи, якщо виникне необхідність. Ми не будемо робити на саміті одну річ: не будемо дозволяти нашим колегам з РФ створювати враження, що президент Зеленський домовляється про щось з президентом Путіним за спиною наших союзників", – додав Кулеба.

З'явилися подробиці зустрічі Путіна з Зеленським

З'явилися подробиці зустрічі Путіна з Зеленським

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кулеба заявив, що Путін був змушений погодитися на зустріч у "нормандському форматі" з главою української держави Володимиром Зеленським через поганий рейтинг і санкційний тиск.

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Автор
Катерина Луговська
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
там давно уже все решили, встреча - это просто ритуал...
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Petrov Valery
Petrov Valery
Чота Зеля какойта нещасный на фтарой фотке. Апять сибе чивота пианинкай прищимил???
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
В международном рейтинге стран по уровню жизни 2019 года - Украина занимает 65 место, а "богатейшая" Ка-ца-пия - 62. (https://tyulyagin.ru/ratings/rejting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni.html) Ивановым - Если мы "Моська", то вы - карликовый слон, обшарпанный, но с двумя "ядерными бивнями". Если бы не бивни, было бы - г#вно г#вном.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Petrov Valery, У вас все есть? Даже не сомневаюсь. У вас есть третье в мире (за Гайаной и Лесото) - по показателям самоубийств в мире. В рейтинге стран мира по уровню потребления алкоголя (официальном) - вы на 7 месте, но по заявлению ваших же специалистов охраны здоровья - "..если прибавить бояру и самогон - 100% первое место в мире". У вас - первое место в мире по убийствам и самоубийством несовершеннолетних. Вы правы - у вас все есть.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
hunt andres, Не путай член с пальцем, ка-ца-пик. Мы не говорим о природных богатствах стран. Какой смысл? Мы говорим об уровне жизни (по ряду показателей и параметров экономической и социальной сферы). И по уровню жизни - вы не намного оторвались от нас. Поэтому - пыль в глаза пускать не нужно.
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