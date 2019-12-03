Україна не дозволить: з'явилися подробиці зустрічі Путіна з Зеленським

Президенти Росії й України Володимир Путін і Володимир Зеленський можуть спонтанно провести особисту зустріч у Парижі на саміті в "нормандському форматі".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає "Корреспонент". Прикладом тому може послужити досвід попередніх зустрічей.

"Я вважаю, що ця ситуація може виникнути там спонтанно... Згадайте Мінськ, як відбувалися переговори в 2015 році. Кілька разів за час перемовин змінювалися формати, то вони зустрічалися так, то інакше. Заздалегідь це не було заплановано", – сказав Кулеба.

Він додав, що зустріч буде ефективною, "якщо вона дасть можливість зробити крок вперед". Поки ж особиста зустріч не передбачена.

"Саміт чотирьох – це формат досить гнучкий. Безумовно, передбачена певна протокольна частина, як це має відбуватися, але від неї можливі відступи, якщо виникне необхідність. Ми не будемо робити на саміті одну річ: не будемо дозволяти нашим колегам з РФ створювати враження, що президент Зеленський домовляється про щось з президентом Путіним за спиною наших союзників", – додав Кулеба.

З'явилися подробиці зустрічі Путіна з Зеленським

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кулеба заявив, що Путін був змушений погодитися на зустріч у "нормандському форматі" з главою української держави Володимиром Зеленським через поганий рейтинг і санкційний тиск.

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