Україна не буде останньою в черзі за вакциною проти COVID-19, – Кулеба
Україна не залишиться в кінці черги за отриманням вакцини проти коронавірусу, попри те, що не є однією з найбагатших країн у світі.
У цьому переконує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. В інтерв’ю "РБК-Україна" він розповів про переговори з партнерами й домовленості, яких урядовцям вже вдалося досягти.
"Ми допомогли МОЗу на початку пандемії приєднатися до європейського комітету охорони здоров'я, потім до COVAX, працюємо на двосторонньому рівні з урядами США, Німеччини, щоб це питання було вирішено позитивно", – запевнив глава МЗС.
Водночас підкреслив, що нині рано говорити про якісь конкретні рішення. Адже, нагадав він, у світі всього лише декілька тижнів тому почали озвучувати цифри ефективності ін’єкцій проти COVID-19 від різних виробників.
"Але ми не залишимося в кінці черги, і плануємо досягти цього завдяки двом елементам: активній участі в COVAX і дружнім відносинам із тими країнами, які отримають доступ до вакцини першими", – додав Кулеба.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна отримає до 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу в межах глобальної ініціативи COVAX. Препарат поставлятимуть декількома траншами, перший із яких – ймовірно, навесні 2021 року.
Секретарка Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Яна Зінкевич каже, що масова вакцинація проти COVID-19 в Україні може розпочатися восени 2021 року. Щоб подолати епідемію, щеплення має зробити щонайменше половина населення.
Водночас інфекціоніст Олексій Галімський вважає, що з вакцинацією проти COVID-19 в Україні будуть великі проблеми.