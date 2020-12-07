Україна не буде останньою в черзі за вакциною проти COVID-19, – Кулеба

Україна не залишиться в кінці черги за отриманням вакцини проти коронавірусу, попри те, що не є однією з найбагатших країн у світі.

У цьому переконує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. В інтерв’ю "РБК-Україна" він розповів про переговори з партнерами й домовленості, яких урядовцям вже вдалося досягти.

"Ми допомогли МОЗу на початку пандемії приєднатися до європейського комітету охорони здоров'я, потім до COVAX, працюємо на двосторонньому рівні з урядами США, Німеччини, щоб це питання було вирішено позитивно", – запевнив глава МЗС.

Водночас підкреслив, що нині рано говорити про якісь конкретні рішення. Адже, нагадав він, у світі всього лише декілька тижнів тому почали озвучувати цифри ефективності ін’єкцій проти COVID-19 від різних виробників.

"Але ми не залишимося в кінці черги, і плануємо досягти цього завдяки двом елементам: активній участі в COVAX і дружнім відносинам із тими країнами, які отримають доступ до вакцини першими", – додав Кулеба.

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