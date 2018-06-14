Нова підстава Угорщини для України: з'явилася ідея, як її обійти

США має багато методів впливу, аби допомогти Україні зняти вето Угорщини на проведення засідань комісії Україна – НАТО.

"Я впевнений, що допоможе, тому що звісно США мають більш міцну дипломатичну службу, можливо, яка є найкращою у світі, і взагалі можливості переговорників з позиції свого потенціалу: економічного, військового. Тому для нас це позитивно, ми стоїмо на правильній позиції і не порушуємо європейські норми законів, ми опираємося на цілком законні та адекватні аргументи на свій захист", – сказав у коментарі OBOZREVATEL голова Громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж.

Окрім США, як каже експерт, Україну підтримують і значна кількість країн-членів НАТО.

"Інші країни також виступають з позиції захисту української сторони. Про це вже були висловлювання, біля 11 країн-членів НАТО сказали, що підтримують Україну в цій суперечці, тому що Україна не порушувала жодних законів, і що вони засуджують дії Угорщини, хоч поки і не офіційно", – говорить Джердж.

На його думку, вся історія з мовним питанням між Києвом та Будапештом закрутилася саме через Росію, яка фінансує радикальні партії Угорщини.

"Я бачу в цьому кримінальний слід, в плані корупційного впливу РФ, "Газпрому", ФСБ, які фінансують радикальні партії в Угорщині. Вони здобули перемогу на виборах, і сьогодні є в конфлікті фактично з усіма сусідніми країнами. Там дуже часто лунають якісь антисемітські заклики, є критики ЄС. Там складна ситуація, але це питання розслідування розвідки, контррозвідки Угорщини і європейських країн, які допускають, що Росія маніпулює певними політиками, які вносять розкол в європейську єдність", – вважає він.

Та не дивлячись на зусилля Росії, Угорщина потрапила у скрутне становище, говорить Джердж, наразі час буде грати на українській стороні, що призведе до вирішення ситуації без будь-яких радикальних дій.

"Зараз у незручному становищі знаходиться як раз Угорщина, тому що вона здійняла всю цю бучу, і всі на неї звертають увагу, засуджують її позицію. Тому вони і самі не знають, як вийти з усього цього. З одного боку є впертість продовжувати цю лінію, з другого боку, як з цього вийти. Я думаю, тут можливо той випадок, коли час буде працювати на нас і, можливо, нам якихось особливо великих дій, чи кроків робити не потрібно", – додав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, представники Міністерства освіти і науки України проведуть консультації з угорською національною меншиною 5 червня щодо мовної статті закону про освіту.