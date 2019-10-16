Україна виставила свої вимоги на зустрічі у Мінську. І це дійсно радує, бо останнім часом ми лише виконували запити росіян. То війська розвести, то формули підписати. На "десь по середині" ніяк схоже не було.

Думаю, що в Офісі Президента чудово зрозуміли (а якщо не зрозуміли, то вулиця підказала), що йти Кремлю на односторонні поступки не вигідно. Бо відразу виникає бажання нав’язати ще вимоги стороні, яка демонструє готовність відступати. Особливо, коли йдеш на поступки, а російська сторона, коли треба трохи пошевелитись заявляє, що не має впливу на збройні угруповання на території окупованого Донбасу.

Чи підуть у Кремлі на поступки Україні? Більшість сходиться на тому, що навряд. По-перше, немає чого виводити, - війська які стоять на території ОРДЛО не мають нікого офіційного відношення до російської армії. Це проксі – "іхтамнєти" людською мовою. Питання не у виведенні, а у демілітаризації. По-друге, - контроль України над кордоном – це капітуляція Росії. Бо військову допомогу надавати буде проблематичніше. А хто нам тоді указуватиме, що робити з автономією? У Кремлі це чудово розуміють, бо там де ми навчатимемось міжнародному кидалову, вони викладають.

І, мабуть, найболючіше питання – ренеймінг так званих "республік". Питання, правда болюче не для Кремля, а для проросійської влади та упоротих "новоросцев". Не ДНР, а ОРДО. Не ЛНР, а ОРЛО. І немає чого дивуватись. В усіх документах підписаних Україною – вони ОРДЛО. Більше того, всілякі там дейнеки і ніконорові ставлять свої підписи під "представитель ОРДО" і "представитель ОРЛО" на документах Тристоронньої контактної групі. А не ДНР чи ЛНР. І це їх не коробить. Радуються, що хоч щось дали підписати.

Новини Закрытый вопрос между Украиной и Россией

Росії пофіг на назву. Бо якщо вона перейменує республіки, вона отримає додаткову підставу для того, щоб примусити Україну спілкуватись з представниками ОРДО і ОРЛО напряму, а не через нею. Тобто, вона тиснутиме, щоб Україна визнала суб’єктність представників частини своїх територій, а не якихось "республік".

Звичайно, для цього Кремлю треба буде змішати з лайном неадекватів-новоросцев і упоротих любітєлєй руского міра на Донбасі. Такого ренеймінгу і підстави вони не очікують. Але це таке. Коли це взагалі таке було, щоб Росія кидала своїх?)))

Навряд чи і самі українці погодяться на те, щоб у складі держави були утворення на кшталт ДНР чи ЛНР. А ось ОРДО чи ОРЛО типу можна стерпіти. На крайняк – завжди можна поміняти Пасічника та Пушиліна (цього може нарешті насправді посадять, а то все лише обіцяють) на когось іншого. Не менше залежного від Кремля, але без шлейфа ненависті. І все – піл захаває.

Тому варіант з ренеймінгом можливий. Відкидати його не можна.

І я б не був таким категоричним у тому, що нормандської зустрічі не відбудеться. Просто Україна нарешті показала свої "червоні лінії". Кремль для видимості звинуватить нас у зриві. Але переговори йтимуть далі. Санкції самі себе не знімуть.

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