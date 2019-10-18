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18 жовтня • оновлено в 15:04
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Дмитро Співак
Дмитро Співак
Політик та громадський діяч Всі статті автора

Украина на шпагате: Зеленскому нужно найти выход

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Трамп, Байден, Джулиани, Луценко, Кулик, "Бурисма". Продолжает набирать обороты скандал, связанный с тем, что экс-генпрокурор Луценко и его ставленник Кулик, который и сегодня работает в прокуратуре, вмешивались в американские выборы…

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Они, желая наладить контакт с администрацией Дональда Трампа, встречались с его доверенной особой и адвокатом Джулиани и передавали тому документы, способные компрометировать основного соперника Трампа, демократа Джо Байдена. Речь шла о том, что сын Байдена Хантер несколько лет входил в Набсовет газодобывающей компании Бурисма, работающей на украинском рынке. Именно об этих документах, судя по всему, и шла речь во время разговора Трампа и Зеленского.

Трампу необходимо получить от украинской стороны любые материалы, способные навредить Байдену перед началом избирательной компании. Вообще, следует отметить, что в США разворачивается невиданное по своим масштабам противостояние между Республиканцами и Демократами. Как говорится, у них там земельный вопрос. Или Дональд Трамп "закопает" демократов, или те "закопают" Трампа. Третьего не дано.

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Однако, в эти внутренние американские разборки попала Украина. И последствия этого "Украиногейта" трудно себе представить. Уже тот факт, что официальное лицо – генеральный прокурор Луценко – встречался с частным лицом Джулиани и предавал от имени государства какие-то документы, способные оказать влияние на расстановку сил перед выборами президента США, уже является преступлением. Более того, встреч Луценко и Джулиани было несколько. А компания "Бурисма" стала вообще заложником этих геополитических игрищ.

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Справка. Газодобывающая компания "Бурисма" - компания с иностранными инвестициями, обладает самым современным оборудованием, имеет долю в 5-7% рынка, добывая примерно миллиард кубометров газа, и входит в ТОП-5 (!!!) налогоплательщиков Украины. Только за два месяца они уплатили в Бюджет около 6 (!!!) миллиардов гривен. В компании трудятся около 1000 сотрудников. Кроме того, никаких претензий внутри Украины со стороны налоговых органов к компании не было, пока в США не появилось т.н. "Дело Байдена"

И тут закрутилось. Сначала сам Владимир Зеленский дал понять, что Украина готова что-то там рассматривать в отношении "Бурисмы", затем уже новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о начале аудита компании. Аудита, друзья. Частной компании. Не "Укрзализници", ни "Укроборонпрома" или "Укравтодора", ни "Энергоатома" или "Укрэнерго", а частной компании, которая исправно платит налоги. И все бы ничего, да вот в США начали процедуру импичмента, да еще и арестовали двух персонажей, выходцев из Украины, Фрумана и Парнаса. Они решили поиграть в геополитику и лоббировали встречу Луценко и Джулиани, обещая нашему Юрию Витальевичу сохранить должность генпрокурора в обмен на компромат в отношении Байдена.

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Весь компромат собирал прокурор Константин Кулик, который и сам был не раз обвинен в коррупции. Боле того, скандал стал набирать обороты после того, как 14 октября, в комитете Конгресса США давала показания бывший директор по вопросам Европы и России, экс-советник Дональда Трампа Фиона Хилл. Она под присягой сообщила, что в июле месяце (за две недели до звонка Трампа Зеленскому), состоялась некая встреча высокопоставленных американских чиновников с украинскими коллегами. Среди них был экс-советник Трампа по безопасности Джон Болтон, и посол США в ЕС Гордон Сандленд. Так вот, это Сандленд, не имея официального отношения к Украине, выполнял личное поручение Джулиани и передал украинской стороне просьбу самого Трампа, предоставить документы, связанные с компанией "Бурисма", которые смогли бы скомпрометировать Джо Байдена. Это выступление Хилл стало очень серьезным ударом по репутации многих членов команды американского Президента. И вслед за этим, в авторитетной Нью-Йорк Таймз вышла разгромная статья об украинском прокуроре Кулике, которого прямо обвиняют в фактическом заговоре и сборе компромата на Байдена и тогдашнего Посла США в Украине Мари Йованович по просьбе приближенных. Причем, в материале подчеркивается, что Кулик продолжает работать в новой команде Президента Зеленского. Генпрокуратуру Украины фактически обвинили во вмешательстве в выборы Президента США. А это очень серьезное обвинение, которое выйдет боком нашей стране, вне зависимости от политических раскладов в самих Штатах.

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Кроме всего прочего, на арену вышел экс-нардеп Андрей Деркач, который провел пресс-конференцию и обвинил Джо Байдена в получении им взятки от компании "Бурисма" в сумме около миллиона долларов.

Что интересно. Никаких документов он не представил, зато вечером того же дня в самих Соединенных Штатах уже Джулиани повторил тезисы Деркача практически слово в слово, да еще и ссылался на нашего политика, которого вряд ли вообще знают за океаном. А тут, прям берут за основу все его откровения. Все это, безусловно попахивает заказухой.

Но самое главное в том, что Украину продолжают втягивать в очень нехорошую ситуацию, которая может больно ударить по имиджу нашей страны. В мире не понимают, когда суверенное государство вмешивается во внутренние дела другого государства и подыгрывает одной из сторон в политических разборках. "Украиногейт" может вообще поставить крест на каких-либо отношениях Вашингтона и Киева, чем обязательно воспользуются в Кремле.

Таким образом, сегодня сложилась очень непростая ситуация, из которой Президенту Владимиру Зеленскому необходимо как можно скорее находить выход, с наименьшими репутационными потерями. Иначе, этот политический шпагат может плохо закончится для Украины. На мой взгляд, Глава украинского государства должен недвусмысленно заявить о том, что Киев никогда не будет участвовать во внутреннем политическом противостоянии в США и прекратить "исполнять" заказные материалы по частной компании. Иначе, это станет плохим сигналом для инвесторов. Если в Украине есть вопросы к любому юридическому лицу, то это внутреннее дело Украины, и никак не касается другой страны. Кстати, в этой "Бурисме" работает экс-Президент Польши Александр Квасневский, но этот факт никак не противоречит Законам нашей страны. В большинстве Государственных компаний в Набсоветах находятся иностранцы. Далее. Я считаю, что Президент должен дать поручение Руслану Рябошапке уволить одиозного Константина Кулика, и начать расследование в отношении действий Юрия Луценко. Только таким образом можно будет попытаться выйти из сложившейся ситуации, относительно, сохранив лицо, и не вступив в конфликт с политической элитой США. Украине точно не следует подыгрывать одной из сторон в американском противостоянии.

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Дональд Трамп Володимир Зеленський Джо Байден Юрій Луценко Костянтин Кулик
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Україна
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Mega Death
Mega Death
На УКраине умные не нужны)))
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