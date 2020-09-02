Україна на переговорах по Донбасу в ТКГ погодила чотири ділянки розведення сил

Кирило Лютий Політика 20:56, 2.09.2020 Оновлено: 21:15, 2.09.2020

Українська делегація в Тристоронній контактній групі переговорів щодо Донбасу погодила ще чотири ділянки розведення сил і засобів.

Групі з питань безпеки доручили розробити детальний план і фіналізувати проект доповнення до Рамкового рішення ТКГ від 21 вересня 2016 року. Про це ввечері в середу, 2 серпня, повідомив Офіс президента України.

Тристороння контактна група повністю погодила рішення про протимінну діяльність, яке стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому.

Були узгоджені координати 19 пріоритетних ділянок розмінування. Розмінування двадцятої ділянки поблизу Золотого буде проходити в рамках проведення робіт з відкриття додаткового КПВВ в цьому районі, попередньо, в листопаді.

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