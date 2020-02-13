Україна може "злити" Крим: в Меджлісі забили тривогу

Влада України може дійсно вести переговори про те, щоб обміняти окупований Росією Крим на Донбас.

Побоювання висловив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, передає "Громадське". Він згадав слова про компроміс, що пролунали від глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Дійсно є побоювання, що і правда ведуться якісь переговори про те, щоб "злити" Крим. Тому ми повинні проводити активну інформаційну кампанію, люди повинні чітко розуміти, що не можна ні в якому разі змінювати воду в Крим на Донбас, не можна міняти воду в Крим на політв'язнів. Адже сьогодні відпустять за воду одних, а завтра захоплять інші", – зазначив Барієв.

Він додав, що Росія дійсно зацікавлена в подачі води, адже вже в березні Крим зіткнеться з серйозними проблемами з водою.

"Ситуація буде погіршуватися, наближаючись до літа. А інших джерел подачі води, крім дніпровської води, в Криму немає. Тому вода – це головний інструмент в деокупацію Криму", – заявив Барієв.

Україна може "злити" Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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