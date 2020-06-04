Україна може вступити до Євросоюзу хоч завтра – Єрмак

Україна не має часових рамок для вступу в Євросоюз, тому наша країни може стати частиною ЄС "хоч завтра".

Таку заяву зробив глава Офісу президента країни Андрій Єрмак в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke.

"У нас немає часових меж для вступу України в ЄС. Ми могли б вступити хоч завтра", – сказав він.

Андрій Єрмак

Нагадаємо, що Андрій Єрмак в рамках робочого візиту до Німеччини зустрівся із зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Яном Гекером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в інтерв'ю німецькому виданню Єрмак заявив, що до переговорів по ситуації на сході України потрібно залучити визнаних представників громадянського суспільства Донбасу. Зокрема, вони повинні бути непричетні до воєнних дій або вбивств українських військових.

Глава МЗС Дмитро Кулеба, який також був на зустрічі в Берліні, надав докази того, що представники "Л/ДНР" на переговорах в Мінську є громадянами Росії і зазначив, що Україна не буде вести діалог з терористами.