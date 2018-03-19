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Україна може визнати Путіна і його вибори нелегітимними

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У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про невизнання Україною легітимності виборів президента Росії і перемоги на них Володимира Путіна.

Відповідний документ був зареєстрований у понеділок, 19 березня, під номером 8153.

Авторами проекту є нардепи від "Народного фронту" Максим Бурбак і Георгій Логвинський.

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Повна назва документа звучить так: "Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України з приводу невизнання Україною легітимності виборів Президента Російської Федерації, їхніх результатів, правових наслідків та, відповідно, актів нелегітимно обраної на цю посаду особи".

Текст проекту постанови на сайті Ради поки відсутній.

У свою чергу спікер парламенту Андрій Парубій нагадав, що 1 березня Рада прийняла послання до міжнародного співтовариства, в якому закликала не визнавати легітимності виборів президента РФ.

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Тема
Вибори в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Об'єкт
Верховна Рада України
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