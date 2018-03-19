Україна може визнати Путіна і його вибори нелегітимними

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про невизнання Україною легітимності виборів президента Росії і перемоги на них Володимира Путіна.

Відповідний документ був зареєстрований у понеділок, 19 березня, під номером 8153.

Авторами проекту є нардепи від "Народного фронту" Максим Бурбак і Георгій Логвинський.

Повна назва документа звучить так: "Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України з приводу невизнання Україною легітимності виборів Президента Російської Федерації, їхніх результатів, правових наслідків та, відповідно, актів нелегітимно обраної на цю посаду особи".

Текст проекту постанови на сайті Ради поки відсутній.

У свою чергу спікер парламенту Андрій Парубій нагадав, що 1 березня Рада прийняла послання до міжнародного співтовариства, в якому закликала не визнавати легітимності виборів президента РФ.

Учора в России відбуліся перевибори МІЖНАРОДНОГО злочинця Путіна. Верховна Рада @verkhovna_rada підтрімала Звернення до всіх стран вільного світу-ні візнаваті легітімності віборів Президента России и его РІШЕНЬ, віходячі Із принципом права-право не может вінікнуті з правопорушення. - Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 19 березня 2018 р

Як повідомляв "Обозреватель", президент Петро Порошенко виступив із жорсткою заявою щодо виборів Путіна в Криму.