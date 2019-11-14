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14 листопада • оновлено в 12:36
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"Україна може вийти з Мінських угод!" Пристайко попередив про загрозу

1.9т
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Україна може вийти з Мінських угод, якщо зустріч лідерів "нормандської четвірки" не дасть результату.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, зазначивши, що Україна, Німеччина і Франція вже схвалили попередню дату переговорів, наразі всі чекають відповіді Росії, передає "ВВС Україна".

"Ми розраховуємо на чітку розмову, щоб прийти і сказати: що ви реально хочете від нас. На таку розмову розраховує Володимир Зеленський", – сказав він.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

24 канал

Водночас Пристайко відверто визнає, що чекати прориву на цих перемовинах не варто: лідери зберуться, поспілкуються і схвалять комюніке, його проєкт попередньо вже узгодили.

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З іншого боку, стверджує він, якщо ця зустріч не дасть результату, Київ буде думати, що робити далі – варіанти різні, аж до виходу з Мінських угод.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 листопада МЗС Німеччини заявило, що зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна пройде на саміті лідерів країн в "нормандському форматі", який відбудеться через декілька тижнів.

  • Раніше Зеленський заявив, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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Автор
Лев Романов Лев Романов
Тема
мінські домовленості
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
А кому Минские соглашения нужны?Прежде всего нам Украине,чобы вернуть Донбасс.России и Германии с Францией как то по барабану,выйдем мы из Минских соглашений или не выйдем.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Выходите,кто вас держит?
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van Dijk Max
van Dijk Max
выход урины из минских прежде всего выгоден западу , нежели России . Возрастут ставки риска по урк долговым бумагам , ет значит урина будет брать в долг по завышенной ренте. Цена земли упадет , значит мона купить еше дешевей , чем сейчас .доведя до полной разрухи свинячий хлев , друзи урины с запада , возьмут себе земли на которые положили глаз.
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