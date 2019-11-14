"Україна може вийти з Мінських угод!" Пристайко попередив про загрозу

Україна може вийти з Мінських угод, якщо зустріч лідерів "нормандської четвірки" не дасть результату.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, зазначивши, що Україна, Німеччина і Франція вже схвалили попередню дату переговорів, наразі всі чекають відповіді Росії, передає "ВВС Україна".

"Ми розраховуємо на чітку розмову, щоб прийти і сказати: що ви реально хочете від нас. На таку розмову розраховує Володимир Зеленський", – сказав він.

Вадим Пристайко 24 канал

Водночас Пристайко відверто визнає, що чекати прориву на цих перемовинах не варто: лідери зберуться, поспілкуються і схвалять комюніке, його проєкт попередньо вже узгодили.

З іншого боку, стверджує він, якщо ця зустріч не дасть результату, Київ буде думати, що робити далі – варіанти різні, аж до виходу з Мінських угод.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 листопада МЗС Німеччини заявило, що зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна пройде на саміті лідерів країн в "нормандському форматі", який відбудеться через декілька тижнів.

Раніше Зеленський заявив, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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