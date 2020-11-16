Україна може стати головним союзником НАТО, їй пощастило з перемогою Байдена, – Піонтковський

З перемогою Джо Байдена на виборах в США рішучим чином змінюється геополітична ситуація в світі. Захід і НАТО повертаються і як сильні гравці будуть протистояти авторитарним режимам та їхнім зазіханням на суверенітет сусідніх країн. Це найголовніша новина для України, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політолог, який проживає в США, Андрій Піонтковський.

– Джо Байден – давній симпатик України. Але якою буде його політика щодо нашої країни, як у президента США?

– Сам Байден неодноразово підкреслював, в тому числі і в своїх останніх дебатах з Трампом, що найважливішим і основним пріоритетом його зовнішньої політики буде підтримка України і опір російській агресії. І це не якась передвиборча заява. Ми знаємо, що ще в адміністрації Обами Байден був головний по Україні, приділяючи їй багато уваги. Так що він є близьким другом України. Вам в цьому відношенні пощастило з результатом виборів США.

– Що саме може зробити Байден щодо України? Наприклад, чи будуть поставки зброї або ж посилення санкцій проти Росії?

– Є позиції, зафіксовані Сполученими Штатами, в тому числі резолюціями Конгресу, які за Трампа не реалізовувались. Але я вважаю, що не треба не приймати жодних нових пекельних санкцій. Найнеприємніші, руйнівні санкції для путінського режиму вже передбачені знаменитим законом "Про протидію ворогам Сполучених Штатів", ухваленим 2 серпня 17-го року. Він майже одноголосно був прийнятий Конгресом і Трамп його дуже неохоче підписав. Проект передбачав заморожування і арешт фінансових активів, як написано в тексті закону – "олігархів і чиновників, близьких до Путіна".

Між іншим, як це з'ясувалося під час розслідування, проведеним американськими інститутами, це близько трильйона доларів. Астрономічна сума, яку путінська клептократія, включаючи вищих чиновників, вивезла і вони знаходяться в юрисдикції Сполучених Штатів. Цей захід руйнівний не тільки тим, що у керівників Росії відбирається награбоване, але і тим, що віталася б переважною більшістю російського населення.

Ці величезні кошти розглядаються як власність російського народу і будуть повернуті справжнім власникам – першому посткримінальному уряду Росії.

– Був же ще арешт активів декількох відомих людей, включаючи Олега Дерипаску.

– Так, тільки потім їх йому повернули назад. Наскільки мені відомо, Байден і його оточення міцно націлені на застосування тієї міри, якою можна підірвати всю внутрішньополітичну ситуацію в Росії. Більшість російського народу зустрінуть її з радістю. Це що стосується санкцій.

Що стосується підтримки України, то тут вже залежить від дипломатичної ініціативи України. По-моєму, цілком дозріла ситуація в адміністрації Байдена для надання Україні так званого статусу Major Non-NATO Ally – головний союзник, не член НАТО. Цей статус є у Ізраїлю, Південної Кореї, Австралії, Японії, Нової Зеландії. Всі вони найближчі союзники НАТО, що дає фактично такий же доступ до військової допомоги Сполучених Штатів як і членство в НАТО. Але за винятком так званого пункту 5.

– Виходить для України відкриваються широкі можливості з надання військової допомоги?

– Україна формально подала на цей статус ще років зо три або чотири тому. Він навіть розглядався в одній з палат Конгресу, палатою представників був підтриманий, але потім адміністрація Трампа, як і багато іншого, пов'язаного з санкціями, замотала його. Тепер саме час все це виконати.

Рішучі наміри Байдена з надання допомоги Україні будуть виконані, тому що вони користуються повною підтримкою і республіканців. Ось найбільш дивно, що в настільки розділеному американському політикумі існує, напевно, єдиний зовнішньополітичний пункт порядку денного, в якому досягнутий абсолютний консенсус військово-політичного істеблішменту Америки.

– Якщо після перемоги Трампа в Росії пили шампанське, то виграшу Байдена, напевно, засмутилися?

– З Трампом вийшло не зовсім так, як у Кремлі думали. Американський президент – це не російський цар. У США складна система стримувань і противаг. Якраз ось це єдність в Конгресі заважало Трампу реалізовувати всі путінські забаганки. Все, що робилося на користь України за президентства Трампа, було не завдяки йому, а всупереч.

Тепер вже немає жодних перешкод. Але найголовніший результат поразки Трампа – це повернення Заходу на міжнародну арену. Чому Трамп був таким улюбленцем у Путіна і всього російського політичного класу? Тому що заперечував існування такого інституту як Захід, вільний світ – він просто не розумів значення цих слів. Для нього America first означала перш за все розбірки з усіма американськими союзниками. Він сприймав своє президентство чисто з фінансової сторони, бачив себе господарем якогось господарюючого об'єкта, а міжнародні відносини будував виключно з точки зору фінансової вигоди тих чи інших угод.

Те ж саме стосується і НАТО. Ось це особливо подобалося Путіну.

Геополітична ситуація в світі рішучим чином змінюється. Захід і НАТО повертаються як сильні гравці, готові протистояти авторитарним режимам і їхнім намірам на суверенітет сусідніх країн. Це найголовніша новина для України.

– Останнім часом читаю, що Путін може піти через проблеми зі здоров'ям, мовляв, у нього виявили хворобу Паркінсона.

– Я весь час намагався уникати конспіративних теорій і оцінок, пов'язаних зі здоров'ям Путіна. Але є об'єктивні речі. Наприклад, він півроку сидить в бункері і є очевидні дивацтва в його поведінці. Останнім часом мені вдалося переговорити з багатьма інсайдерами, вони підтверджують: на обличчя тенденція ослаблення реальної влади Путіна. І не тому, що йому кинуто виклик і якісь люди з його оточення пропонують іншу програму. А просто чисто фізично – людині зі слабким здоров'ям і психологічним станом, що знаходяться в бункері, дуже важко ефективно управляти такою великою державою і контролювати всі процеси. Так що ця тенденція дійсно об'єктивна.

– А Байден для самої Америки – це добре чи погано?

– Байден – добре і для світу і для Америки. Дуже багато його недооцінюють, але ж Байден здобув в процесі цієї виборчої компанії дві історичні перемоги. Першу під час праймеріз Демократичної партії над вкрай лівим кандидатом Сандерсом. Ліве крило – майже прокомуністичне і його вплив наростає. Байдену вдалося зупинити цю загрозу і вдалося перемогти Трампа.

Байден – найбільш підготовлений в зовнішньополітичній області до виконання функцій американського президента з часів Буша-старшого. Після нього були люди ніби з провінції, без великого досвіду. Так що Байден – це порятунок Америки в один із найкритичніших моментів для її історії.