Україна може спростити в'їзд для білорусів: в ОП розповіли про підготовку до притоку біженців

Президент Володимир Зеленський підтримав ідею розробки пом'якшених умов в'їзду в Україну для білоруських громадян у зв'язку з напруженою внутрішньополітичною ситуацією в Білорусі.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила пресслужба Офісу президента. Уточнюється, що про це питання глава України висловився на традиційній селекторній нараді 25 серпня.

Також на нараді розглядалося питання підготовки до можливого масового припливу біженців із Білорусі в разі погіршення ситуації в цій країні.

В ОП підкреслили, що Зеленський закликає білоруську владу до пошуку діалогу з громадськістю, щоб все закінчилося мирно й без кровопролиття.

Нагадаємо, раніше Офіс президента процитував наступну заяву українського лідера, зроблену на селекторній нараді:

"Як ми можемо заборонити в'їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію у них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в'їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема – треба враховувати все".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко, який знаходився на посту президента Білорусі п'ять термінів поспіль, привітав президента України Володимира Зеленського з Днем Незалежності. На сайті Офісу українського президента про привітання не згадується.