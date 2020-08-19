Вибори в Білорусі: чому Україна офіційно змовчала про Лукашенка і що буде з Мінськими переговорами

Країни Європейського Союзу ще минулого тижня вирішили не визнавати результати президентських виборів у Білорусі, на яких начебто вже вшосте переміг Олександр Лукашенко. Цього тижня таку позицію підтримали Великобританія та Канада. Захід закликав виконувача обов’язків глави республіки Лукашенка провести вільні та справедливі вибори. А Україна досі офіційно зі своєю позицією не визначилася. З одного боку, Банкова підтримує ЄС, а з іншого – так і не сформулювала позицію офіційно.

Чому мовчить влада та до того тут перемовини щодо Донбасу – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Україна вважає Білорусь особливо близькою країною

Українське міністерство закордонних справ у суботу, 15 серпня, констатувало, що Україна поділяє позицію, висловлену Європейським Союзом щодо виборів у Білорусі, а їхній офіційний результат не викликає довіри в білоруського суспільства: "Україна вважає Білорусь особливо близькою країною і готова докласти всіх зусиль, щоб допомогти їй пройти цей складний етап без ослаблення суверенітету, врегулювати кризу з дотриманням основоположних прав і свобод громадян".

Через два дні в понеділок, 17 серпня, президент України Володимир Зеленський провів закриту нараду з керівниками розвідувальних органів, очільниками силових структур, а також головами низки обласних державних адміністрацій. Тема зустрічі – різке загострення ситуації в Білорусі, повідомила пресслужба Офісу президента, так і не вникнувши в деталі.

Частина опитаних OBOZREVATEL українських політиків уважає, що Україна має офіційно підтримати позицію ЄС і заявити про невизнання виборів у Білорусі. Окрім того, звернутися до країн Заходу із проханням перенести з Мінська переговорний процес щодо Донбасу.

"Вибори в Білорусі відбулися без присутності спостерігачів, і через реакцію суспільства ми розуміємо, що вони явно сфальшовані. Така брутальна реакція правоохоронців і реакція виконувача президентських обов’язків вимагає реакції й сусідів, яким не байдужа доля цієї країни. Коли у 2015 році йшлося про створення майданчика для перемовин, щоб вийти на виконання Мінських домовленостей, Мінськ за пропозицією Лукашенка було обрано, зокрема, щоб дати можливість цій країні демократизуватися й виходити з міжнародної ізоляції. Як на мене, Україна має зайняти абсолютно чітку позицію устами очільника держави, а не таку страусину, як зараз. Особливо зважаючи на побиття неймовірної кількості протестувальників і вже зниклих безвісти", – запевнила в коментарі OBOZREVATEL колишня віцепрем'єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, "щось поміж крапельками намагається заявити український МЗС, але чіткої позиції президента, який не лише підтримав би білоруське суспільство й заохотив би до діалогу поміж владою і протестувальниками, але й запропонував вихід із цієї ситуації шляхом нових виборів за чіткими і прозорими правилами", немає. "Окрім того ми терміново маємо звернутися до інших країн із проханням надати нам інший майданчик для перемовин щодо Донбасу. Нещодавнє передання вагнерівців Росії – це відповідь білоруської влади на постійну невизначеність щодо України на міжнародній арені. А очільникам нашої держави здається, що відсутність позиції є кращим способом висловлювання себе в дипломатії. Але дипломатія – це не про це. Дипломатія – наявність позиції та чітке переконання своїх партнерів про її прийнятність. Цього Україна сьогодні немає".

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко теж уважає, що Україна має підтримати позицію країн ЄС щодо невизнання виборів у Білорусі, однак робити це потрібно акуратно, "не пасти задніх і одночасно не бігти поперед потяга".

"Україна хіба може як держава відіграти вирішальну роль у тому, що відбувається в Білорусі? Не думаю. Наша потенційна сила в тому, що ми можемо доєднатися до європейського мейнстриму, координувати й узгоджувати свою позицію з нашими партнерами в ЄС і НАТО. Вони її сформулювали. Україна має зайняти спокійну і врівноважену позицію, враховуючи, що Білорусь – наш сусід, важливий економічний партнер і можливість введення російських військ. А у нас із Білоруссю тисяча кілометрів відкритого кордону на півночі", – підсумував Огризко в OBOZREVATEL.

Що про вибори в Білорусі кажуть у "Слузі народу"

Частина депутатів президентської партії "Слуга народу" оприлюднила заяву, в якій вибори президента в Білорусі назвала сфальшованими та застерегла Олександра Лукашенка від жорстокого придушення протестів і звернення по допомогу до Росії, як свого часу діяв український президент-утікач Віктор Янукович.

Інший депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко, навпаки, закликав білорусів пробачити Лукашенку його "гріхи та злочини", бо "мир у суспільстві і державі тримається на прощенні і любові".

"Ми ведемо діалог щодо цих питань (визнання виборів у Білорусі. – Ред.) з нашими європейськими партнерами. Маємо виступати єдиним фронтом і водночас обстоювати власну, українську позицію стосовно Білорусі. Це наш найближчий сусід, економічний партнер і країна, що надає майданчик для важливих перемовин. Звідси і наша позиція – ми захищаємо демократію та права людини, засуджуємо насильство і водночас наполягаємо на збереженні й зміцненні незалежності Білорусі", – зазначила в коментарі OBOZREVATEL нардепка та заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, єдиним виходом із ситуації є національний діалог, результатом якого стануть політичні рішення про подальшу організацію влади та політичної системи в Білорусі.

"Що стосується вагнеріців, то реакція України була більш ніж жорсткою: відкликання посла для консультацій, максимально різка для дипломатичної мови заява президента України. На сьогодні цих дій досить", – заявила вона.

Тим часом у середу, 19 серпня, лідери ЄС планують провести позачергову відеоконференцію щодо подій у Білорусі.