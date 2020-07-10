Народний депутат V, VI, VII скликань, т.в.о. заступника глави Адміністрації Президента в 2014 Андрій Сенченко заявив, що Україна має представити нормандським партнерам свій план реінтеграції Донбасу, а не той, що пропонує Путін.

Про це він повідомив у ефірі програми "Право на владу" на канала "1+1" 9 липня. На його переконання, перекреслити мінські домовленності неможливо, однак Україна повинна нав'язати до них свій зміст (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Перекреслити Мінськ, до якого звикли на заході і у який інвестовано політичний капітал багатьох західних політиків і багато слів, неможливо. Але Україна повинна нав’язати йому інший зміст. Його треба навязувати нашим західним партнерам по нормандському формату, а не Путіну. Треба самим собі з’ясувати і довести нашим партнерам, що ми не вважаємо Путіна стороною у цих переговорах", – зазначив Сенченко.

На його переконання, "новим змістом" має стати український сценарій реінтеграції окупованих територій Луганської і Донецької областей.

"Виникає питання навіщо, якщо це суто український план, радитися із нормандськими партнерами? По-перше, тому що ми декларуємо як держава, що ми йдемо у Європу і тому ми, як відповідальний партнер, розуміємо стурбованість європейців: якщо невдало проведемо реінтеграцію, то збільшиться кількість біженців до Європи. Вони можуть критикувати, пропонувати, але це буде наш план. А з Путіним ми готові обговорювати тільки почасовий графік його виходу з цих територій", – наголосив він.

Сенченко також підкреслив, що Путін ненавидить українські добровольчі батальйони тому що вони несистемні: він передбачав певний розвиток подій, а потім несподівано отримав перекриття Північно-Кримського каналу, а потім з’явилися добровольці.

"Коли він прокидався навесні 2014 року, то ще не розплющуючи очі, із жахом думав: а що сьогодні викинуть українці? Але потім українці вписали у Мінську в сценарій Путіна і він уже кілька років знущається над українською державою і над кожним українцем", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сенченко повідомив, що заяви про те, що для української армії вчасно закуповуються усі види боєприпасів не відповідає дійсності.