Україна має намір вийти з угоди СНД із боротьби з незаконною міграцією

Кабінет міністрів 9 жовтня ухвалив проєкт закону про вихід України з Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі з незаконною міграцією.

Тепер документ має розглянути Верховна Рада. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", це сприятиме підписанню двосторонніх угод з іншими країнами.

"Вихід України з цієї угоди звільнить країну від виконання формальних зобов'язань і сприятиме активізації процесу підписання двосторонніх угод з іншими державами, беручи до уваги сучасні напрями в сфері боротьби з нелегальною міграцією", – йдеться в повідомленні.

Угоду було підписано 6 березня 1998 року в Москві і ратифіковано 17 березня 1999 року.

Текст законопроєкту оприлюднив у своєму Telegram-каналі нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Telegram Олексія Гончаренка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вийшла з угоди Співдружності Незалежних Держав про фінансову розвідку. Відповідний указ у липні підписав президент Володимир Зеленський.