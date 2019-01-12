Україна йде в НАТО: генерал назвав ймовірні терміни

Україна може бути готова до членства у військово-політичному блоці НАТО протягом 5-10 років.

Про це заявив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНІАН.

Він назвав "досить реалістичною" можливість досягти стандартів Північноатлантичного альянсу до 2020 року, про які напередодні сказав президент України Петро Порошенко.

При цьому генерал наголосив, що в НАТО вступають не збройні сили, а держава. "У зв'язку з цим у нас є заяви представників нашого уряду, які сказали, що, безумовно, до 2020 року виконають 1300 відкритих вимог стандартів НАТО, але є ще закриті вимоги", - розповів він.

"Капітал"

Романенко зазначив, що для ЗСУ є відповідний план реформування, який був напрацьований.

"Важливим етапом в цьому процесі є те, що стосується управління Міноборони, Генштабу. Принциповим є те, що Україна відходить від російської системи управління, в якій Генштаб входив до складу Міноборони, як це було в царській Росії, в радянських збройних силах і як це залишається в сучасній РФ, і переходимо до так званої англо-саксонської системі, в якій Міноборони виконує чисто військово-політичну функцію, всебічно забезпечуючи збройні сили", - зазначив він.

В цілому, за словами генерала, була проведена велика робота з реформування оборонного сектора відповідно до стандартів НАТО.

"Були набрані оберти, і я думаю, що те, що стосується ЗСУ, до 2020 року має бути виконано, що стосується держави, то велика робота ще попереду", - переконаний експерт.

За словами Романенка, Україна повинна спочатку отримати план дій щодо членства в НАТО, а потім вступити в Альянс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 22 листопада ухвалила в першому читанні президентський законопроект про внесення змін до Конституції щодо європейського та євроатлантичного курсу України.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що на саміті НАТО він почув головний меседж - двері Альянсу для України відкриті.

За його словами, Україна проведе в майбутньому два референдуми, на яких будуть винесені питання вступу країни в НАТО і Європейський Союз.

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