Україна скликала екстрене засідання ТКГ через обстріли на Донбасі

Таша Адамович Політика 14:53, 30.10.2020 Оновлено: 15:11, 30.10.2020

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі (ТКГ) за допомогою координаційних механізмів припинила обстріли українських позицій та ініціювала екстрене засідання робочої групи з питань безпеки.

Про це 30 жовтня заявив радник з питань інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович, повідомила пресслужба Офісу президента. У глави держави назвали обстріл з боку проросійських сепаратистів спробою зриву домовленостей про сталий режим припинення вогню від 27 липня.

За словами Арестовича, представники української делегації у робочій групі з питань безпеки ТКГ кваліфікували те, що сталося на Донбасі, як інцидент, що має ознаки свідомої ескалації конфлікту, зазначив Арестович.

Українська сторона чекає на відповідь російської сторони та ОБСЄ з приводу екстреного засідання робочої групи з безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня противник чотири рази обстріляв українських військових із гранатометів біля Водяного та Шумів на Донеччині.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Порошенко жорстко відреагував на рішення КСУ: хто руйнує безвіз, нехай їде в Магадан

На Донбасі все дуже недобре, є поранені, – Юсупова

Противник обстрілює наші позиції: ВСУ відповідати заборонено

Туреччину і Грецію накрили землетрус і цунамі: обвалилися житлові будинки. Відео

Зеленський зажадав звільнити весь склад Конституційного суду: Тупицький відповів