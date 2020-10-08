Україна і Великобританія підписали історичну угоду

Obozrevatel Економіка 14:34, 8.10.2020 Оновлено: 14:59, 8.10.2020

Україна і Великобританія 8 жовтня підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

"Історичний момент: угода підписана. Як сказав прем'єр-міністр Борис Джонсон, це означає більше торгівлі, більше безпеки, більше співпраці між Україною та Великобританією. Два фланги Європи – Західний та Східний – стали ще ближчими", – написав він.

Зеленський та Джонсон підписали історичну угоду
Twitter Дмитра Кулеби

Документ, підписаний під час візиту президента Володимира Зеленського в Лондон, замінить Угоду про асоціацію в торгівлі з Британією після Brexit.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Україна та Велика Британія підписали меморандум про військове співробітництво на $1,5 млрд.

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