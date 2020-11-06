Україна і Угорщина домовилися "перегорнути сторінку" і відновити діалог, – Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що домовився з главою МЗС Угорщини Петером Сийярто "перегорнути сторінку" у відносинах між державами і почати діалог.

Про своє спілкування з угорським колегою Кулеба повідомив в Facebook. Дипломати обмінялися СМСками і поговорили по телефону.

Кулеба написав, що, дізнавшись про виявлений у Сийярто COVID-19, відразу написав йому повідомлення "з побажанням якнайшвидшої перемоги над вірусом".

Після цього дипломати поспілкувалися по телефону.

"Петер підтримав мою пропозицію перегорнути сторінку, на якій Україна і Угорщина недавно обмінялися болючими ударами. Ми обидва згодні, що треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому, і в подальшому вибудовувати конструктивний діалог", – розповів Кулеба.

Він також додав, що немає альтернативи добросусідству українського і угорського народів і спільного європейського і євроатлантичного майбутнього.

Крім того дипломати домовилися разом дистанційно подивитися футбольний матч між українським Динамо і угорським Ференцварошем і обмінюватися враженнями в СМС-повідомленнях.

Україна і Угорщина вирішили "перегорнути сторінку" Facebook Дмитра Кулеби

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у день голосування на місцевих виборах в Україні 25 жовтня угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію "Товариство угорської культури Закарпаття".

Пост на підтримку партії написав у Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Через це Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому вручили ноту протесту. Крім того, країна заборонила в'їзд двом угорським чиновникам, одним із яких є секретар канцелярії прем'єр-міністра.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським чиновникам через втручання в місцеві вибори було "жалюгідним і нісенітницею". Крім того, він почав шантажувати Україну питанням НАТО.

У Європейському Союзі зазначили, що їхня позиція щодо співпраці з Україною не зміниться через дипломатичні суперечки між Києвом і Будапештом, які вони повинні вирішити самостійно.