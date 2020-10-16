Україна і Туреччина створять новий формат співпраці: заява Зеленського й Ердогана

Україна і Туреччина вирішили створити новий формат двостороннього діалогу з питань політики й безпеки – щорічні зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони за формулою "два плюс два" (Квадрига).

Про це йшлося в спільній заяві глав України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за підсумками зустрічі в Стамбулі, яку опублікувала пресслужба українського лідера в п'ятницю, 16 жовтня.

Сторони підтвердили прагнення зміцнювати стратегічне партнерство, а Туреччина заявила про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України й запевнила, що продовжить докладати зусиль, спрямованих на деокупацію Криму та Донбасу.

Турецька сторона повідомила, що підтримує вступ України в НАТО і проводитиме з українською армією спільні навчання. Також було наголошено на важливості об'єднання зусиль для зміцнення миру, безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні в межах регіональних механізмів і НАТО.

"Висловлюємо задоволення динамікою розвитку двосторонньої співпраці, зокрема, в оборонній сфері і в галузі військово-технічного співробітництва. Доручаємо міністерствам оборони та іншим причетним відомствам двох країн забезпечити успішну реалізацію всіх проєктів, що становлять взаємний інтерес.

Наголошуємо на важливості якнайшвидшого завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною і Турецькою Республікою. Акцентуємо на потребі активізації співпраці у межах Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва. Продовжуватимемо співпрацю з метою збільшення турецьких інвестицій у реалізацію інфраструктурних проєктів в Україні з урахуванням можливостей, що надає програма "Велике будівництво" в Україні", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 16 жовтня перебував із робочим візитом у Турецькій Республіці, де також зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм у його резиденції на Фанарі.

Також напередодні Зеленський в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Demirören заявив, що війну на Донбасі можна закінчити в будь-який день, але багато що залежить від позиції Росії.