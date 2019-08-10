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Україна і Туреччина об'єдналися для створення високоточної зброї: що відомо

2.6т Читати матеріал російською

Україна і Туреччина створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій.

Як повідомили в пресслужбі РНБО, воно буде функціонувати на базі "Укрспецекспорту", який входить до складу "Укроборонпрому", і турецької компанії Baykar Defence, що спеціалізується на безпілотниках.

Мета – об'єднати потужності оборонних комплексів двох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій.

Відзначається, що таким чином сторони зможуть відійти від класичних контрактів з купівлі-продажу озброєнь до принципово нового рівня співпраці.

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Одним з перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотного літального апарату нового покоління. Цей дрон зможе вести детальну розвідку з високих ешелонів польоту, годинами знаходитись у повітрі, розвивати значну крейсерську швидкість та завдавати ударів широким спектром високоточного озброєння.

Прапори Туреччини та України

Прапори Туреччини та України

Укрновіні

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня президент України Володимир Зеленський провів офіційну зустріч з главою Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом, в ході якої обговорили ряд важливих питань.

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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Помечтайте, помечтайте! Хаха! Что там с танком оплот?
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