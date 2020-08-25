Україна і ще п'ять країн підтримали санкції ЄС проти Росії

Україна і ще п'ять європейських країн підтримали продовження Радою Євросоюзу санкцій проти Росії за незаконну окупацію Криму.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у понеділок, 24 серпня. Йдеться про Чорногорію, Албанію, Норвегію, Ісландію та Грузію.

Відзначається, що вони забезпечать відповідність своєї національної політики рішенням Європейської ради про продовження антиросійських санкцій.

"Європейський союз приймає до відома це зобов'язання і вітає його", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Рада Євросоюзу 18 червня продовжила до червня 2021 року санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму.

Обмежувальні заходи включають заборони, спрямовані на імпорт товарів, які з Криму або Севастополя в ЄС, а також інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги в Крим або Севастополь.

Також обмеження ЄС застосовуються на експорт певних товарів і технологій кримських компаній або для використання в Криму в транспортній, телекомунікаційній та енергетичній галузях, або для розвідки і видобутку нафти, газу і корисних копалин.

Санкції проти Росії допомагають оберігати і захищати життя деяких з найбільш вразливих людей і протистояти порушенням прав людини.