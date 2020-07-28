Україна і Польща домовилися не допустити реалізації "Північного потоку-2". rbc.ru

Україна і Польща домовилися робити подальші кроки, щоб не допустити реалізації "Північного потоку-2".

Відповідне питання обговорили міністри закордонних справ України і Польщі Дмитро Кулеба та Яцек Чапутовіч під час зустрічі у Варшаві, повідомили на сайті українського МЗС.

Чиновники підкреслили, що російський проект "Північний потік-2" несе загрозу енергетичній безпеці всієї Європи.

Сторони погодилися розвивати минулорічний тристоронній меморандум між Україною, Польщею та США щодо співпраці в енергетичній галузі з метою диверсифікації джерел енергопостачання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Міністерство закордонних справ України передало ноту протесту МЗС Росії через "військові паради" в анексованому Криму.