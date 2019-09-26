Україна і НАТО: Столтенберг озвучив плани Зеленського

На зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом президент України Володимир Зеленський порушував тему вступу країни до Альянсу.

"Коли я зустрічався із Зеленським у Нью-Йорку кілька днів тому, він порушував питання вступу України до НАТО", – цитує Столтенберга МК.

Конкретних термінів, коли це може статися, генсек НАТО не назвав, проте наголосив, що "двері залишаються відкритими".

"Сьогодні Україні необхідно фокусуватися на реформах. Важливо модернізувати і зміцнювати українські інститути безпеки й оборони, боротися із корупцією, посилювати верховенство права", – пояснив він, додавши, що НАТО "допомагає Україні рухатися у бік членства".

Зеленський і Столтенберг Пресслужба Офісу президента

Як писав OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!