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27 вересня • оновлено в 19:38
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Україна і НАТО: Столтенберг озвучив плани Зеленського

4.3т Читати матеріал російською

На зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом президент України Володимир Зеленський порушував тему вступу країни до Альянсу.

"Коли я зустрічався із Зеленським у Нью-Йорку кілька днів тому, він порушував питання вступу України до НАТО", – цитує Столтенберга МК.

Конкретних термінів, коли це може статися, генсек НАТО не назвав, проте наголосив, що "двері залишаються відкритими".

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"Сьогодні Україні необхідно фокусуватися на реформах. Важливо модернізувати і зміцнювати українські інститути безпеки й оборони, боротися із корупцією, посилювати верховенство права", – пояснив він, додавши, що НАТО "допомагає Україні рухатися у бік членства".

Зеленський і Столтенберг

Зеленський і Столтенберг

Пресслужба Офісу президента

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Йенс Столтенберг Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
НАТО політика
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "двери остаются открытыми". Забыл добавить что двери те - для прислуги)
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
И снова проходил мимо, Не только для прислуги! В эти двери также могут свободно проходить проститутки)))
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