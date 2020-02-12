Разом на землі, на воді й у повітрі: міністр оборони провів важливі зустрічі в Штаб-квартирі НАТО

Міністр оборони Андрій Загороднюк у Штаб-квартирі НАТО в Брюсселі провів низку важливих зустрічей із партнерами України з Великобританії, Латвії, Литви, Польщі та Туреччини.

Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі. Делегація українського відомства прибула в столицю Бельгії на засідання Північноатлантичної ради в середу, 12 лютого.

"Центральними темами для обговорень і консультацій були питання військово-технічного співробітництва, протистояння гібридним загрозам і кібербезпеки, обміну розвідувальною інформацією. Це надважливі питання для оборонного відомства України", – підкреслив глава міністерства.

Андрій Загороднюк провів зустрічі в Штаб-квартирі НАТО Колаж

Він обговорив безпеку в Азовському і Чорноморському регіонах із держсекретарем із питань оборони Великобританії Беном Уоллесом, Міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром і Міністром національної оборони Польщі Маріушем Блищаком.

Делегація Міноборони прибула до Брюсселя mil.gov.ua

"Домовилися, що британці допомагатимуть у посиленні інфраструктури ВМС ЗСУ, а їх інструктори приєднаються до підготовки наших військових моряків", – зазначив міністр.

Колеги з Туреччини, додав він, допоможуть Україні удосконалити протиповітряну оборону в рамках спільної участі в Програмі НАТО (Air Situational Data Exchange).

"Польська сторона також висловила повну підтримку у питанні набуття Україною Партнерства розширених можливостей НАТО.

Із міністром національної оборони цієї країни Маріушем Блищаком обговорили подальше функціонування литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького (LITPOLUKRBRIG)", – сказано в повідомленні.

Андрій Загороднюк на зустрічах у Штаб-квартирі НАТО Telegram-канал міністра

Андрій Загороднюк на зустрічах у Штаб-квартирі НАТО Telegram-канал міністра

Андрій Загороднюк на зустрічах у Штаб-квартирі НАТО Telegram-канал міністра

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Загороднюк заробив за грудень 97,2 тисячі гривень, із яких зарплата – лише 15,2 тисячі.

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