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27 січня • оновлено в 12:13
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Україна і Білорусь у небезпеці: ексрадник Путіна спрогнозував наступ Росії

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Україна, Білорусь, а також інші держави-сусіди Росії після зміни уряду в РФ опинилися у ще більшій небезпеці, ніж раніше.

Таку думку висловив російський економіст, колишній радник Путіна, старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов виданню "Гордон".

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"І Україна, й інші країни, які виявилися сусідами тотальної держави, тепер опиняться в набагато більшій небезпеці, ніж були раніше. Зрозуміло, що ні пан Медведєв, ні інші сисліби ніколи не чинили і навіть не намагалися чинити жодного опору агресивним імперським планам кремлівських силовиків. Але зараз немає взагалі нікого, хто за своєю природою відрізняється від силовиків у керівництві держави", – зазначив Ілларіонов.

Він додав, що у зв'язку з цим варто очікувати лише нових етапів провокацій та реалізації нових імперських сценаріїв.

"Перш за все, звісно, щодо України та Білорусі, але і щодо інших держав теж", – наголосив колишній радник Путіна.

Радник Путіна спрогнозував наступ Росії

Радник Путіна спрогнозував наступ Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим прем'єр-міністром Росії замість Дмитра Медведєва став глава Федеральної податкової служби Росії Михайло Мішустін.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Андрій Ілларіонов Володимир Путін
Місце
Росія
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