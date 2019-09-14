Головна Новини
14 вересня • оновлено в 13:26
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Україна хотіла бути з Росією": Кравчук ошелешив скандальною заявою про незалежність

12.8т Читати матеріал російською

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що після розпаду СРСР у 1991 році українці на референдумі нібито голосували за союз з Росією.

В інтерв'ю Bihus.info він підкреслив, що люди нібито вірили в те, що незалежність буде можлива без відділення від Росії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Голосували всі, але думали по-різному. Я колись поцікавився, а чого ви голосували так активно, вони сказали: "Ми думали, що це буде Україна незалежною, але з Росією", – сказав Кравчук.

Леонід Кравчук

Леонід Кравчук

Скріншот відео

Новини
"Треба потиснути руку": Кравчук дав пораду Зеленському щодо зустрічі з Путіним

Він додав, що українці нібито думали, що ухваленя Акту про незалежність гарантуватиме її широту тільки в економічній і соціальній сферах життя країни.

"Тобто, вони не бачили незалежність як державу окрему, це потрібно знати. А те, що ми думали і вирішували в Біловезькій пущі, – ми говорили про державу. Так, союз держав, але про державу", – резюмував перший президент України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук підтримав спрощене надання українського громадянства росіянам, які зазнали політичних переслідувань, й іноземцям, які воювали на Донбасі.

Також Кравчук виступив в ефірі російського пропагандистського телебачення із запевненнями в тому, що Україна ніколи не буде воювати проти Росії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Леонід Кравчук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
15
Коментарі
127
36
Смішно
7
Цікаво
9
Сумно
36
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Hecke Josef
Hecke Josef
Старый маразматик совсем с ума выжил..
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В конце-концов оно и сбудется - вряд ли Украина останется независимой по типу Польши или Венгрии.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
6
Hecke Josef
Hecke Josef
Pavlov Pavel, Это тебе в ботоферме так сказали?!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Он Алекс
Он Алекс
Pavlov Pavel, ахахаха... ты очень смешное троль чучело ... после десятков тысяч смертей в Украине по вине и из за рф, вы( ватники путинские) будете всегда врагами для народа Украины ....
Показати коментар повністю
Відповісти
4
2
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мало ли кто за что голосовал 28 лет назад)))))из этих голосующих как минимум половины уже нет в живых))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Grich Lara
Grich Lara
Артеллерист Моня, а ще,в селах голосували за Кравчука,по причині,що він «видний мужчина», а Чорновіл не такий «видний»,от і до сих пір так голосуємо,як не за гарного,то за гумориста,аби тільки не за розумного політика,а потім робимо революції і знову голосуємо так само,мабуть таки «совок», то невиліковна болячка нашого народу,бо завжди на ті ж самі граблі наступаємо
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel