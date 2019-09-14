"Україна хотіла бути з Росією": Кравчук ошелешив скандальною заявою про незалежність

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що після розпаду СРСР у 1991 році українці на референдумі нібито голосували за союз з Росією.

В інтерв'ю Bihus.info він підкреслив, що люди нібито вірили в те, що незалежність буде можлива без відділення від Росії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Голосували всі, але думали по-різному. Я колись поцікавився, а чого ви голосували так активно, вони сказали: "Ми думали, що це буде Україна незалежною, але з Росією", – сказав Кравчук.

Леонід Кравчук Скріншот відео

Він додав, що українці нібито думали, що ухваленя Акту про незалежність гарантуватиме її широту тільки в економічній і соціальній сферах життя країни.

"Тобто, вони не бачили незалежність як державу окрему, це потрібно знати. А те, що ми думали і вирішували в Біловезькій пущі, – ми говорили про державу. Так, союз держав, але про державу", – резюмував перший президент України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук підтримав спрощене надання українського громадянства росіянам, які зазнали політичних переслідувань, й іноземцям, які воювали на Донбасі.

Також Кравчук виступив в ефірі російського пропагандистського телебачення із запевненнями в тому, що Україна ніколи не буде воювати проти Росії.

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