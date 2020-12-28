Кабмін проголосував за вихід України з угоди СНД, яка загрожує нацбезпеці

Україна через загрозу національним інтересам та безпеці може вийти з угоди СНД про міжурядовий фельд'єгерський зв'язок.

За відповідний проєкт закону проголосував Кабінет міністрів України на засіданні 28 грудня. Захід транслювався на YouTube-каналі уряду (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Текст проєкту закону Telegram / Гончаренко

Як зазначив нардеп від "Слуги народу", постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, центральним транзитним пунктом для пересилання офіційної кореспонденції визначено російську столицю – Москву. Про це політик написав у своєму Telegram-каналі.

Таким чином, українська сторона не може виконувати зазначену угоду, оскільки пересилання кореспонденції через Москву неможливе, враховуючи агресію РФ.

Додамо, ця угода визначає зобов'язання для створення єдиної системи фельд'єгерського зв'язку, призначеного для передачі особливо важливої, секретної та іншої службової кореспонденції між учасниками Співдружності Незалежних Держав.

Щоб вихід з угоди став офіційним, його повинна підтримати Верховна Рада України.

Скриншот

Скриншот

Повний запис засідання Кабміну 28 грудня:

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