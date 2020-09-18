Україна хоче бачити Білорусь незалежною, але не втручається, – Єрмак

Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі, але хоче бачити її незалежною державою, в якій поважають права людини.

З такою заявою виступив глава Офісу президента Андрій Єрмак ввечері в п'ятницю, 18 вересня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Він наголосив, що Олександр Лукашенко, який у країні займає пост президента з 1994 року – не білоруський народ, з яким Україну пов'язують дружні стосунки.

"Безумовно, в інтересах України, щоб Білорусь була незалежною країною, без будь-якого впливу, і країною, де насамперед поважають права людини", – зазначив Єрмак.

Він запевнив, що Україна без втручання стежить за ситуацією в Білорусі, оскільки вона є сусідньою країною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "п'ятий президент Білорусі" Олександр Лукашенко оголосив про посилення державного кордону з Україною, а також про її закриття з Литвою і Польщею. Він також звернувся до українського народу та інших сусідів із закликом "зупинити своїх політиків" і "не дати розв'язати війну".

Зі свого боку Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відповів на заяву Лукашенка, заявивши, що той "утратив розум на владі".