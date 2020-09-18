Україна хоче бачити Білорусь незалежною, але не втручається, – Єрмак

Кирило Лютий Політика 00:11, 19.09.2020 Оновлено: 00:26, 19.09.2020

Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі, але хоче бачити її незалежною державою, в якій поважають права людини.

З такою заявою виступив глава Офісу президента Андрій Єрмак ввечері в п'ятницю, 18 вересня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Він наголосив, що Олександр Лукашенко, який у країні займає пост президента з 1994 року – не білоруський народ, з яким Україну пов'язують дружні стосунки.

"Безумовно, в інтересах України, щоб Білорусь була незалежною країною, без будь-якого впливу, і країною, де насамперед поважають права людини", – зазначив Єрмак.

Він запевнив, що Україна без втручання стежить за ситуацією в Білорусі, оскільки вона є сусідньою країною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "п'ятий президент Білорусі" Олександр Лукашенко оголосив про посилення державного кордону з Україною, а також про її закриття з Литвою і Польщею. Він також звернувся до українського народу та інших сусідів із закликом "зупинити своїх політиків" і "не дати розв'язати війну".

Зі свого боку Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відповів на заяву Лукашенка, заявивши, що той "утратив розум на владі".

Коментувати
Політика

Дивіться також

"Слуги" запускають "капітуляцію Штайнмаєра". Як просувають "зраду" і в чому небезпека

Що відомо про конвертоплани НАТО, які приземлилися в Вінниці. Відео

Заміжня нардепка в Раді попалася на інтимному листуванні з жінкою. Фото

Донбас не отримає особливий статус, а Мінські угоди треба міняти, – Резніков

В Україні оновили розподіл за карантинними зонами, Київ – у помаранчевій. Повний список