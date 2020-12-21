Україна готується закрити авіасполучення з Великобританією – ОП

Україна може вже найближчим часом закрити авіасполучення з Великобританією через появу нового виду коронавірусу N501Y.

Як розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Україна дивиться на досвід інших країн, які тимчасово припинили авіаперельоти, передає "Страна".

"Безумовно, інформація про новий, більш агресивний штам вірусу, який визначили британські вчені, змушує ще раз переглянути правила в'їзду/виїзду з країни, а також уточнити інші карантинні обмеження. До того ж ціла низка європейських країн уже ухвалила рішення про посилення", – зазначив він.

За словами Подоляка, зараз в уряді проводять екстрені консультації, щоб закрити авіасполучення з Британією. Радник додав, що глава МОЗ Максим Степанов запропонував можливість обмеження польотів.

"Міністру інфраструктури Владиславу Криклію запропоновано в максимально короткі терміни дати математику – що і як у нас в аеропортах. Безсумнівно, обмеження будуть. Це ж безпека. І це вже роблять наші європейські партнери", – додав він.

Нагадаємо, що понад 20 країн обмежили авіасполучення з Великобританією після виявлення в країні нового виду коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лондоні (Англія), Уельсі та Шотландії ввели найвищий 4-й рівень обмежень через поширення коронавірусу (COVID-19) і появу нового штаму.