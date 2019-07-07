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Україна готується до закупівлі військового обладнання у США: що відомо

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Україна звернулася до США із запитом про придбання військового обладнання.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає американське посольство в Україні.

"Радий повідомити, що Україна вперше звернулася із запитом придбати військове обладнання через програму продажу Міноборони США. Ми починаємо процес розгляду цього запиту", - повідомив Тейлор.

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Він зазначив, що США "твердо стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України і реформування її оборонного сектора".

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Очікується, що вона відбудеться вже найближчим часом.

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Тема
Військова допомога Україні
Місце
Україна
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Прикольно будут смотреться с американским оружием на гей-парад е.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Чтобы напугать Путина, так у США нет столько оружия! М-16 хуже АКМ!
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Перепил Недо
Перепил Недо
Kuksov Micha, напугать путина можно обычной клизмой, заодно и тебя, никакого автомата не надо.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Проститутками расплачиваться будет?
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Перепил Недо
Перепил Недо
Tapasenko 0leg, ты первый в списке.
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